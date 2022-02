Antitrust: da TikTok clausole vessatorie. Social pronto a modificare le condizioni di utilizzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Determinano «un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali a carico del consumatore» e «sono formulate secondo modalità non trasparenti e ambigue, soprattutto per i giovani utilizzatori». Per questo l’Antitrust ha concluso un'istruttoria contro TikTok ritenendo vessatorie alcune condizioni di servizio imposte dal social network di proprietà della cinese ByteDance.



Le clausole incriminate

Queste clausole, ha spiegato l'Antitrust in una nota, riguardano le modifiche unilaterali delle condizioni e dei servizi, la risoluzione del contratto, le rinunce degli utenti ai diritti sui contenuti pubblicati sulla Piattaforma, le limitazioni e le esclusioni di garanzie e responsabilità a favore della società e anche la legge applicabile e il foro competente.Un mix abbastanza importante, dunque, che secondo il regolatore meritano attenzione e modifiche.

Ma vediamolo nel dettaglio. Relativamente alle modifiche unilaterali delle condizioni e dei servizi e sulla risoluzione del contratto, queste conferirebbero a TikTok – secondo l'Antitrust – facoltà generiche e discrezionali senza indicare le specifiche motivazioni per cui il social può apportare modifiche.

Inoltre, dall'istruttoria è emerso che la stessa clausola sulle modifiche unilaterali del contratto, assegna alla piattaforma la possibilità di sospendere o di chiudere l’account del consumatore e di imporre restrizioni all’utilizzo dei servizi.

La clausola relativa ai contenuti caricati dall’utente sulla piattaforma, invece, - sempre secondo l'Antitrust - impone ai consumatori rinunce eccessivamente ampie che si estendono anche a diritti personali e morali d’autore, eccedendo le modalità di funzionamento di TikTok e di condivisione con gli altri utenti. E richiede ai consumatori di “garantire” l’assenza di pretese economiche di terzi. Infine, le clausole sulla responsabilità della società, secondo il regolatore sono formulate secondo modalità ambigue e contraddittorie, e declinano gran parte delle responsabilità derivanti dall’esecuzione del contratto, incluse quelle conseguenti all’inadempimento di TikTok, prevedendo anche un limite risarcitorio assolutamente inadeguato a fronte del rilevante valore economico dei dati personali e dei contenuti forniti dall’utente.

La versione di TikTok

TikTok, da parte sua, nel corso del procedimento, ha presentato all’Antitrust una nuova versione delle clausole idonea a risolvere i profili contestati. Nuove clausole che da fonti vicine al regolatore, pare siano più chiare e sintetiche rispetto a quelle attuali e siano coerenti con il Codice del Consumo. L'Antitrust ha preso atto dell’impegno di TikTok a implementare le nuove clausole per gli utenti italiani della piattaforma e ha disposto la pubblicazione di un estratto del provvedimento sulla homepage del sito web di TikTok per 30 giorni consecutivi.