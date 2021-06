Antitrust Ue apre inchiesta su Facebook, nel mirino uso dati pubblicità

3' di lettura

La Commissione europea ha aperto un'inchiesta formale per valutare se Facebook ha violato le regole di concorrenza usando dati pubblicitari raccolti in particolare da inserzionisti per competere con loro nei mercati in cui il gruppo digitale è attivo come quello degli annunci. L'inchiesta valuterà anche se Facebook collega il suo servizio di annunci classificati online “Facebook Marketplace” al suo social network, in violazione delle regole di concorrenza europee.

Una iniziativa analoga è stata promossa dalla Competition and Markets Authority, l’Antitrust britannico.

«Facebook - ha detto la commissaria Ue alla Concorrenza Margrethe Vestager - è utilizzato da quasi 3 miliardi di persone su base mensile e quasi 7 milioni di aziende fanno pubblicità sulla piattaforma, che raccoglie grandi quantità di dati sulle attività degli utenti del suo social network e oltre, consentendogli di rivolgersi a gruppi di clienti specifici. Esamineremo in dettaglio se questi dati diano a Facebook un vantaggio competitivo indebito, in particolare nel settore degli annunci economici online, in cui le persone acquistano e vendono beni ogni giorno e Facebook compete anche con le aziende da cui raccoglie dati. Nell’economia digitale di oggi, i dati non dovrebbero essere utilizzati in modi che distorcono la concorrenza».





Attraverso Facebook Marketplace gli utenti di Facebook possono acquistare e vendere beni gli uni dagli altri. Ora la Commissione esaminerà in dettaglio se la posizione di Facebook nei social network e nella pubblicità online le consente di danneggiare la concorrenza nei mercati vicini, in cui Facebook è attivo anche grazie al suo social network, e in particolare nelle classificate ‘annunci on line”. Quando pubblicizzano i propri servizi su Facebook, le aziende che competono direttamente anche con Facebook possono fornire al gruppo digitale dati di valore commerciale. Facebook potrebbe quindi utilizzarli per competere con le società che li hanno forniti.