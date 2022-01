Antitrust Ue proibisce l’acquisizione di Daewoo Shipbuilding da parte di Hyundai

All’apertura dell’indagine approfondita, la Commissione aveva espresso preoccupazioni riguardo ai mercati della costruzione di petroliere, navi portacontainer e navi Gnl (grandi e piccole) per il gas di petrolio liquefatto (gpl). La decisione odierna riguarda solo il mercato delle grandi navi metaniere. La Commissione ha ritenuto che l’operazione avrebbe comportato la creazione di una posizione dominante da parte della società risultante dalla concentrazione nel mercato della costruzione di grandi navi metanier ; una scelta ridotta di fornitori; prezzi più elevati per i clienti della Ue e, in definitiva, per i consumatori di energia.

Quota di mercato combinata avrebbe raggiunto il 60%

Nel dettaglio le due società detengono quote di mercato molto ampie e crescenti. L’entità combinata sarebbe stata di gran lunga il più grande attore al mondo, in un mercato già concentrato. Le quote di mercato combinate delle parti sarebbero almeno del 60%, «il che di per sé è un indicatore di una posizione dominante sul mercato». Inoltre, le quote di mercato combinate sono aumentate negli ultimi 10 anni. Pochissime le alternative per i clienti esistendo sul mercato solo un altro grande concorrente.

Decisione presa anche per limitare i rischi di aumento dei prezzi

Tuttavia, la capacità di questo concorrente «non sarebbe stata sufficiente a fungere da vincolo credibile per la nuova società risultante dalla fusione. Un quarto costruttore navale indipendente ha attività limitate nel mercato delle grandi navi metaniere e si concentra su progetti domestici. I restanti costruttori navali non sarebbero in grado di limitare l’aumento dei prezzi, come dimostrato dal fatto che negli ultimi anni non hanno stipulato alcun contratto con nessuna grande nave Gnl». Inoltre l’entità combinata avrebbe ricoperto una posizione fondamentale nel mercato, poiché la capacità degli altri concorrenti non avrebbe coperto la domanda di mercato prevista.

Si tratta di un settore caratterizzato da barriere all’ingresso molto alte e dall'assenza di poteri degli acquirenti. Negli ultimi anni sono state osservate diverse uscite dal mercato e non sono previste nuove entrate significative. Inoltre, la base di clienti delle grandi navi metaniere è generalmente frammentata, con ordini tipicamente di piccole dimensioni. I clienti hanno una scelta molto limitata di costruttori navali come possibili fornitori. Durante la pandemia la domanda di grandi navi metaniere non ha subito danni e le prospettive della domanda futura sono molto positive.