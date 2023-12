Antonelli, la cantina museo che piace agli americani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un disegno che sembra un giardino. Così venivano rappresentate le vigne alla fine del 1800: mappe fatte a mano, dagli agronomi del tempo, con i tratteggi in verde e ocra, a distinguere i vari appezzamenti. Anzi, “tenimenti” come si diceva, di proprietà dell’Ill.mo Sig. Avvocato Francesco Antonelli.

Campo sperimentale, Campo Grance, Ortaccio. I filari tra il verde e i fossi. E poi la particolarità della Vigna Tonda: tonda davvero, reimpiantata nella sua forma originaria da Filippo Antonelli, che di fare l’avvocato come il padre e il bisnonno non ha mai avuto nessuna intenzione e, finita la scuola, si è iscritto alla facoltà di Agraria a Perugia, «primo della famiglia ad occuparmi di vino».

Al vertice. Antonelli San Marco è guidata oggi da Filippo Antonelli

È la terra umbra di Montefalco, quella del Sagrantino, vitigno autoctono, bandiera del territorio, e della Antonelli San Marco. Quella vigna così originale Antonelli l’ha voluta sull’etichetta del bianco della cantina, che ha chiamato “Vigna Tonda”. Così come ha riprodotto l’appezzamento del Molino dell’Attone e della Chiusa di Pannone su due bottiglie di Sagrantino. Nomi storici: la mappa, l’arco antico dell’ingresso della tenuta, dove al centro c’è la villa storica di famiglia, e la cantina interrata al di sotto, progettata per la vinificazione a caduta (senza uso di pompe ma per gravità). Una produzione di nicchia che Antonelli vuol far rimanere tale, aumentando la qualità, ma continuando a vinificare solo le uve prodotte nella propria tenuta, con un rigoroso metodo biologico.

Nella sala delle degustazioni Antonelli ha raccolto l’archivio storico dell’azienda, catalogato dalla Sovrintendenza: mappe, fotografie di fine ‘800 su lastre di vetro, documenti della contabilità aziendale, le regole per la caccia ai tordi, che si faceva con le reti, all’epoca permessa. «Tutto scritto a mano, con una calligrafia perfetta», racconta Antonelli.

Un’identità di famiglia che conquista visitatori e clienti. «Gli americani in particolare sono affascinati da tutto ciò che esiste alle spalle di un prodotto, della storia di una famiglia e delle radici di un territorio. Visitano la cantina come se fosse un museo, ascoltano il racconto e acquistano una storia insieme al prodotto».