Antonio Banderas protagonista del musical “Company” di Stephen Sondheim

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Vedere una star come Antonio Banderas protagonista di un musical, e uno bello come “Company”, di Sondheim, è abbastanza speciale: nella sua città, Malaga. Lì ha creato una fondazione per la produzione di musical, con proprio teatro; gli spettacoli si replicano per mesi e, dopo Malaga, vanno a Madrid e Barcellona. Alla Scala per ascoltare una fra le migliori opere di Caikovskij, protagonista la soprano Asmik Grigorian, tra le rivelazioni recenti.

Malaga

Fino al 27 marzo al Teatro del Soho CaixaBank Antonio Banderas è protagonista, regista e produttore del musical “Company” di Stephen Sondheim, uno dei giganti del musical degli ultimi cinquant'anni. Il livello degli spettacoli prodotti qui è confrontabile a quello di New York e Londra. Le produzioni vanno in tournée: A Chorus Line è in scena da ottobre al Teatro Calderón di Madrid e dal 23 aprile al Tivoli di Barcellona. Assieme a Banderas recitano interpreti fra i principali del teatro musicale spagnolo, quali Marta Ribera, Roger Berruezo, Dulcinea Juárez, Lidia Fairén. Seguiamo divertiti le vicende di Bobby che, giunto al 35° compleanno e circondato com’è dagli amici tutti sposati, che passano il tempo a chiedergli “quando ti sposi?”, si ritrova a riflettere sul tema “matrimonio” e sui dilemmi correlati.

Loading...

Milano

Il 5-8-13-15 alla Scala nuova produzione della “Dama di picche”, fra le maggiori opere di Caikovskij; protagonista la soprano Asmik Grigorian, tra le rivelazioni dell'opera degli ultimi anni (ne ricordiamo, fra i tanti, il successo scaligero nella Città morta e a Salisburgo nella Salome); dirige Valerj Gergev, direttore musicale del celebre Teatro Mariinskij di S. Pietroburgo.

Palermo

Il 7 al Politeama Garibaldi, per la Stagione di musica da camera degli Amici della Musica, l'Echéa Quartet, che si viene affermando in Europa; in collaborazione con Le Dimore del Quartetto. In programma musiche di Scontrino, Vulpiani, Mendelssohn. Il 6 alle 11 il concerto è all'Orto Botanico; invece di Mendelssohn verrà eseguito un quartetto di Haydn. Formatosi alla Royal Academy of Music nel 2017, il quartetto è attualmente Chamber Music Fellows al Royal College of Music. Quest'anno debutterà alla Wigmore Hall di Londra.