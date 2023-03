Antonio Conte rompe col Tottenham. L’Italia si ridesta contro Malta

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Prima le buona notizie, che sono poche. Poi quelle cattive, che sono molte di più. Diciamo che l’abbiamo sfangata. Di buono c’è che l’Italia, battendo Malta per 2-0, torna a respirare dopo la recentissima sconfitta a Napoli con l’Inghilterra. Nulla di trionfale, anzi. Però la Nazionale smuove la classifica rimettendosi in qualche modo in carreggiata nel girone di qualificazione per l’Europeo. Non era scontato. Poteva anche finire peggio, soprattutto se Donnarumma, dopo neanche cinque minuti, non si fosse inventato un salvataggio quasi miracoloso su una botta a pochi passi di Satariano.

Salvata la pelle, gli azzurri hanno reagito andando in vantaggio proprio con Mateo Retegui che, alla prima occasione, su corner, realizza di testa. Ebbene, questa è la seconda buona notizia. Perché, dopo aver segnato con l’Inghilterra, Retegui va ancora in rete: due gol in due partite. Due indizi interessanti, quasi una prova. Per un centravanti debuttante, fiondato dall’Argentina per dare peso a un attacco evanescente, non è un particolare da poco. Vuol dire che questo ragazzo di 23 anni, cittadino italiano grazie al nonno siciliano, ha il fiuto del gol. Non tocca molti palloni, non ha piedi raffinatissimi, però segna. E toglie dai guai una Nazionale che aveva bisogno di una scossa muscolare, di sentirsi ancora viva dopo l’umiliante primo tempo con gli inglesi.

Loading...

Il raddoppio verrà da Pessina, abile a deviare in rete un traversone di Emerson. E qui finiamo con le buone notizie, perché nella ripresa, pur in vantaggio, gli azzurri, con otto giocatori nuovi rispetto alla partita di Napoli, perdono mordente e velocità non riuscendo più - a parte una splendida rovesciata di Scamacca - a minacciare la porta dei maltesi, la cui unica qualità è quella di non smettere mai di correre. Certo, a volte bisogna sapersi accontentare, ma qui l’asticella è proprio bassa. Lo stesso Mancini, a fine partita, lo sottolinea.«Potevamo fare meglio. Che cosa? Quasi tutto», dice il tecnico nero come la pece. «Certo, sono partite scorbutiche, ma quando le sblocchi devi sapere alzare ilvello».

L’Inghilterra vola

Insomma, in qualche modo si va avanti mentre da Wembley arriva il tam tam della vittoria Inglese sull’Ucraina per due a zero. Nessun problema per Kane (autore della prima rete) e compagni che procedono spediti nella loro marcia di avvicinamento agli Europei. Anche il Portogallo non si fa problemi con il Lussemburgo (6-0). Un bel cappotto che non fa una piega grazie anche a una doppietta di Ronaldo e un gol di Leao che però in precedenza aveva fallito un rigore. Per la fortunata serie «Non esistono più le squadre materasso», va segnalata invece la vittoria (3-2) del Kazakistan sulla Danimarca che pure era andata in vantaggio grazie una doppietta dell’atalalantino Hojlund.

Conte rompe col Tottenham

Un’altra certezza che si sfalda, in ambito europeo, riguarda invece Antonio Conte: il divorzio dal Tottenham, con cui era da tempo ai ferri corti, è ora ufficiale. Un divorzio annunciato, certo, ma carico di rancori e sfoghi. «Mai viste cose così», ha ringhiato Conte riferendosi ai suoi giocatori dopo l’ultimo pareggio (3-3) con il Southampton