Antonio Horta-Osorio indicato come prossimo presidente di Credit Suisse di Gianfranco Ursino

Antonio Horta-Osorio (Reuters)

Il consiglio di amministrazione del gruppo bancario Credit Suisse ha proposto Antonio Horta-Osorio come prossimo presidente dell’istituto elvetico.

Il portoghese Horta-Osorio attualmente è il direttore del gruppo Lloyds Bank e prenderà quindi il posto di Urs Rohner che si ritirerà nel 2021 dopo aver raggiunto il limite di dodici anni alla presidenza di Credit Suisse.

L'elezione dovrebbe avvenire in occasione della prossima assemblea delgli azionisti che è in agenda per il prossimo 30 aprile.