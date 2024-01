Antonio Presti e l’arte relazionale sociale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sull’esempio, di portata artistica e sociale straordinarie, inaugurato nel 1981 da Maria Lai col suo Legarsi alla montagna, prima opera di arte relazionale, Antonio Presti, mecenate e visionario siciliano, continua la sua resiliente attività di moto contrario al Male e alla Bruttezza in nome di Etica e Bellezza, promuovendo con generosità per il bene comune e senza lucro alcuno la conservazione di spazi naturali e edifici che accolgono sculture, installazioni, decorazioni di interni, di artisti di fama mondiale (Atelier sul mare, Museo/Albergo a Tusa; Fiumara d’arte: museo all’aperto di land art).

Porta delle farfalle

Tusa e Fiumara

La sua idea di arte performativa prevede il coinvolgimento dei partecipanti con gli artefatti artistici: non più solo ‘cose’ da vedere passivamente con “like” o meno di superficiale risoluzione, ma esperienza reale e creativa di fare parte dell’arte. Se questo affascina, per la loro natura, a Tusa e Fiumara, in luoghi da lui difesi e sottratti alla morsa mafiosa dell’edilizia selvaggia che ha rovinato tanta Italia, il momento di partecipazione attiva all’arte sorprende ed incide se si visita Librino, quartiere di Catania periferico, terribile, a forte caratura mafiosa. Qui Presti, con la sua Fondazione, ha donato alla comunità un’opera monumentale, La Porta della Bellezza e La Porta delle Farfalle, il più grande bassorilievo di arte contemporanea al mondo (A. 8 m., L. 1500 m.): progetto etico, nato dalla pratica del dono e sentito come tale dagli abitanti del quartiere (che hanno contribuito a farlo manu propria, grazie all’operazione didattica promossa da Presti che ha coinvolto 10.000 bambini in età scolare con scuole e famiglie e 20.000 abitanti del quartiere).

La porta della bellezza

Librino

Nella mia visita recente ho incontrato, alla fermata del Librino Express, N. (14 anni). È a lei che rimando. Certi adulti possono solo parlare bene di Presti. Molti altri lo ignorano. Ecco perché torno a N. Alle mie domande tra cui “Conosci il signore che ha fatto questo?”, risponde: “Certo! Sembra uscito dalle fiabe. Era da noi a scuola per insegnarci a fare le ceramiche che sono su questo muro…vedi? quella l’ho fatta io!”.

Il cantico di Librino

E “tra questi ritratti che coprono il muro, accompagnati dai versi del francescano Cantico di Librino, ci sei?”. “No, perché ero fuori Librino quando le fecero, ma ne conosco tanti: quella è mia zia, quella la mia maestra, quei due compagni di scuola”. “E qui a Librino come si vive?”, “Sai spacciano e usano droghe chimiche da 11 anni, molti fanno sesso via internet. Io qui non ho amiche qui, ho mia nonna. Sto andando da lei. Le dico sempre di stare attenta quando esce.” E, “Ma questo muro, queste porte, piacciono qui, a quelli di Librino?” E la voce adolescente: “Certo! Non vedi? ... sai che due anni fa quelli di 11-14 anni hanno bruciato tutti i cassonetti? Rovinano sempre tutto! ma nessuno ha mai strappato o rotto nulla di questo muro e delle porte, fin da quando ci sono.” Vero, sono intatte. “E perché?”, e lei: “perché è così bello perché lo abbiamo fatto noi”.