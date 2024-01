Anversa, porto da primato cartina tornasole delle tensioni geopolitiche mondiali

Secondo l’indice di Drewry, con il quale vengono monitorati i costi di trasporto, il prezzo dell’invio di un container di 40 piedi è salito del 90% rispetto ai valori precedenti la pandemia scoppiata nel 2020. Più precisamente, la tariffa per l’invio dello stesso container dalla Cina all’Europa è salita a circa 4.000 dollari. Si tratta di un balzo del 248% rispetto ai 1.148 dollari del 21 novembre, la settimana in cui sono iniziati gli attacchi degli huthi yemeniti contro navi occidentali.

L’imporanza del potere militare marittimo

In un recente articolo pubblicato dal Journal of Transport Geography, gli studiosi Hassan Noorali, Colin Flint e Seyyed Abbas Ahmadi sostengono che “il trasporto marittimo è ormai intimamente legato al potere militare sui mari”. Sottolineano poi la valenza politica di un porto: “Nei fatti – scrivono – sono i nodi che consentono a un paese di esercitare una influenza politica oltre il suo territorio”. Il paese, in questo frangente, non è tanto o non è solo il Belgio, quanto la stessa Unione europea.

In un momento in cui l’Europa tenta di ridurre la sua dipendenza dalla Cina e di rimpatriare alcune linee di produzione, i porti sono chiamati ad adattarsi. Nota Erwin Verstraelen, responsabile dell’innovazione digitale della società belga: “Dal 2018 la geopolitica è diventata un fattore trainante della nostra strategia aziendale. Oltre ai fattori prevalenti oggi, in questi anni abbiamo dovuto fare i conti con le restrizioni commerciali americane, le sanzioni contro Mosca, l’uscita del Regno Unito dall’Unione”.

In questo contesto, la società belga ha aumentato l’uso dei droni per rafforzare la sicurezza in un porto che si estende per oltre 14mila ettari. Nell’attraversata della Manica, ha deciso di trasportare la merce nei soli rimorchi, per evitare che le lungaggini doganali in Gran Bretagna blocchino l’intero camion oltre frontiera per troppo tempo. Strategico è anche il fronte ambientale: il porto si sta adattando al trasporto dell’idrogeno e alle esigenze della sostenibilità energetica.

