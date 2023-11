Ape sociale e pensione ai «precoci»: richieste entro il 30 novembre

7.1.5-Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7.1.6-Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

7.1.8.1-Conduttori di mulini e impastatrici

7.1.8.2-Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali

7.2-Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio

7.3-Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare

7.4-Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

8.1.3-Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

8.1.4-Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

8.1.5.2-Portantini e professioni assimilate

8.3-Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

8.4-Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni

Per la pensione ai precoci:

A. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici: Istat- 8.4.1 - 8.4.2 - 6.1

B. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni: Istat 7.4.1.1/2/3

C. Conciatori di pelli e di pellicce: Istat 6.5.4.1

D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante: Istat 7.4.1.1

E. Conduttori di mezzi pesanti e camion: Istat 7.4.2.3

F. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni: Istat 3.2.1.1

G. Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza: Istat 5.4.4.3

H. insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido: Istat 2.6.4.2.0

I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati: Istat 8.1.3.1

L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia: Istat 8.1.4.1.0 - 8.1.4.3.0

M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti: Istat 8.1.4.5.0

N. Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca: Istat 6.4.1 - 6.4.2 - 6.4.3 - 8.3.1 - 8.3.2

O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative: Istat 6.4.5.2 - 6.4.5.3

P. Addetti del settore siderurgico di prima e seconda fusionee lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del Dlgs 67 del 2011: Istat 7.1.2.1 - 7.1.2.2 - 7.1.2.3 - 7.1.3

Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne: Istat 7.4.5

Vincoli per l’ok al cumulo con redditi da lavoro dipendente

Vorrei sapere se è possibile cumulare l’Ape sociale e la pensione ai precoci coi redditi da lavoro?

L’Ape sociale è cumulabile coi redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e coi redditi di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui. La pensione ai precoci è incumulabile coi redditi da lavoro finchè si perfezionano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (cioè 41 anni e 10 mesi le donne e 42 anni e 10 mesi gli uomini).

Domanda per l ’Ape sociale, tutti i requisiti necessari

Compio 63 anni nel mese di dicembre: posso fare domanda di Ape sociale entro il 30 novembre?

Sì, perché alcuni requisiti richiesti possono perfezionarsi anche dopo, purché entro l’anno e cioè: il requisito dei 63 anni; l’anzianità contributiva richiesta; i 6 o i 7 anni di svolgimento dell’attività gravosa. Qualora l’onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto, l’Inps provvede a posticipare la decorrenza dell’indennità dovuta che di regola coincide con l’inizio del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso.

Pensione precoce: l’assistenza ai disabili rientra nel calcolo

Assisto regolarmente mio nonno disabile e ho maturato più di 41 anni di contributi. Posso chiedere la pensione come precoce?

Occorre verificare che almeno 12 mesi di contributi siano stati accreditati prima del compimento del 19° anno di età. Dal momento poi che si tratta di un rapporto di parentela di 2° grado, i sei mesi di assistenza continuativa con

il nonno convivente valgono semprechè i genitori o il coniuge del disabile abbiano più di 70 anni, o siano invalidi o siano deceduti o mancanti.

Con l’età pensionabile scatta lo stop all’Ape sociale

Ho fatto domanda di Ape sociale un paio di mesi fa. Qualora venisse accettata, quando cesserà ai 67 anni di età? La pensione è rivalutabile ogni anno?

L’Ape sociale cessa con il compimento dell’età pensionabile valutata al momento della domanda, cioè 67 anni. Potrebbe però terminare prima, alla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata. L’Ape sociale non è un vero trattamento di pensione, essendo un anticipo. Pertanto, non è soggetta a rivalutazione, né ad integrazione

al trattamento minimo, non comporta accredito figurativo di contributi e non è reversibile

a favore dei superstiti.

Loading...