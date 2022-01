Aperte iscrizioni Misp Università Cattolica, da Netflix e Lux Vide 6 borse di studio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con ben 6 nuove borse di studio a copertura integrale firmate da Netflix e Lux Vide si aprono le iscrizioni all'11a edizione del Master in International Screenwriting and Production – Misp, da oltre 20 anni fucina di talenti nel mercato nazionale e internazionale della scrittura per il cinema, la Tv e l'editoria e della produzione audiovisiva. Per l'anno accademico 2022-2023 che inizierà a settembre, grazie a un accordo con il Netflix Scholars Program, Netflix rende disponibili 3 borse di studio a studenti residenti o cittadini di paesi dell'Africa subsahariana che coprono l'intero costo della retta, le spese di viaggio e soggiorno durante il Master. Altre 3 borse di studio rivolte a tutti, a piena copertura dei costi di frequenza, vengono offerte da Lux Vide in memoria di Sara Melodia, ex allieva del Misp e per molti anni responsabile sviluppo di Lux Vide.

Accesso agevolato al master

«Quest'anno siamo felici di agevolare come mai prima l'accesso al Master grazie a tante nuove borse di studio a copertura integrale – afferma l'ideatore e direttore del Misp, Armando Fumagalli, curatore recentemente di un'importante e completa Storia delle serie Tv (Dino Audino Editore) - . Le borse di studio messe a disposizione da Netflix, che rientrano nel Fondo Netflix per la creatività inclusiva - aggiunge - permetteranno di aprire le porte della formazione di alto livello e al mondo dell'audiovisivo a voci nuove e diverse, che potrebbero non avervi accesso altrimenti. Le 3 borse di Lux Vide, invece, mi toccano personalmente perché dedicate a una delle nostre ex allieve più brillanti, Sara Melodia, scomparsa troppo presto, nel 2020. Un ideale passaggio di staffetta fra chi ha firmato tanti successi televisivi e cinematografici e i nuovi aspiranti autori». A queste si aggiungono almeno 3 borse di studio da 5.000 euro ciascuna, assegnate dalla commissione a studenti in difficoltà finanziarie e con un curriculum eccellente. Agevolazioni utili a entrare in un settore che vede sempre più concreti sbocchi professionali, con la massiccia produzione di nuove serie Tv e l'espansione degli investimenti delle nuove piattaforme.