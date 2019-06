Borse Ue in ribasso su prime indiscrezioni negoziato Usa-Cina

4' di lettura

Le Borse europee passano in rosso mentre sale l'attesa il G20 di Osaka e soprattutto per il confronto Trump-Xi sui dazi commerciali tra Usa e Cina ed emergono le prime indiscrezioni sulle condizioni di Pechino per il negoziato. Anche Francoforte e Milano, che in mattinata sono arrivate a guadagnare oltre mezzo punto percentuale proprio in scia all'ottimismo sulla tregua Pechino-Washington, sono in flessione. Stesso movimento per i futures di Wall Street. Il FTSE MIB resta guidato dal settore bancario mentre si è ridimensionata la performance dei titoli di gruppi industriali che potrebbero ricevere un impatto positivo dalla tregua sui dazi (Stmicroelectronics eCnh Industrial): tra le banche Unicredit, Ubi e Banco Bpm sono le migliori. Le perdite interessano invece in primo luogo le utility (in particolare Italgas, Terna, Hera) e le assicurazioni. Tra i peggiori anche Leonardo e Juventus.

Tesoro assegna 6mld, BTp con rendimenti minimi da un anno

Rendimenti ai minimi da oltre un anno (aprile 2018, prima dell'insediamento del Governo Conte) per i titoli di Stato assegnati oggi dal Tesoro che ha piazzato bond a medio-lungo termine per 6 miliardi complessivi. Nel dettaglio, il Tesoro ha emesso la settima tranche del BTp a 5 anni scadenza 01/07/2024 per 2,25 miliardi a fronte di una richiesta pari a 3,331 miliardi. Il rendimento e' sceso di ben 48 centesimi attestandosi all'1,34%, minimo da fine aprile 2018. Collocata anche la nona tranche del BTp a 10 anni scadenza 01/08/2029: a fronte di richieste per 3,628 miliardi l'importo emesso e' stato pari a 2,75 miliardi mentre il rendimento e' sceso di 50 punti base al 2,09 per cento (anche in questo caso record da 14 mesi). E' stata inoltre collocata l'undicesima tranche del CcTeu 15/01/2025 per un miliardo a fronte di una domanda totale pari a 1,741 miliardi, con un rendimento lordo dell'1,60%, (-36 centesimi sull'asta precedente).

A Parigi, sospesa Boiron: lente Authority su farmaci omeopatici

Il gruppo di omeopatia Boiron ha chiesto la sospensione dei suoi titoli

in Borsa, dopo le indiscrezioni di stampa sul parere definitivo dell'Autorità sanitaria (Haute autorite' de sante' o Has) sull'efficacia dei medicinali omeopatici. Secondo quanto riportato da Liberation, l'Has nel suo parere finale sul tema, che doveva essere pubblicato domani, afferma

che l'omeopatia non dovrebbe più essere rimborsata dal Sistema sanitario nazionale perché la sua efficacia non è dimostrata. Boiron, che non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali in merito, ha denunciato in una nota «una nuova violazione delle regole di questa procedura di valutazione che colpisce seriamente l'azienda, i suoi dipendenti e gli azionisti».

A Stoccolma, +10% H&M dopo la trimestrale

Vola in Borsa il titolo H&M, dopo la trimestrale che mostra i

progressi realizzati dal colosso del pret-a'-porter che sta puntando sempre di più sulle vendite online. Dopo gli ultimi trimestri di vendite e redditività in calo, dopo un lento turnaorund il gruppo inizia a raccogliere i frutti degli sforzi compiuti. Il gruppo di abbigliamento a basso costo ha registrato un utile netto di 4,5 miliardi di corone (427 milioni di euro) nel periodo marzo-maggio, stabile su base annua, per un aumento del fatturato dell'11% a 57,4 miliardi di corone.



Petrolio corregge: ieri il balzo dopo i dati sulle scorte Usa

Negli scambi sui mercati asiatici, il prezzo del petrolio è in discesa all'indomani del forte rialzo dovuto ai dati sulle scorte settimanali di greggio negli Stati Uniti: il Wti agosto, rispetto alla chiusura di 59,38 dollari al barile di ieri sera, è quotato a 59, mentre il Brent si attesta a 66 dollari al barile nella scadenza di agosto (66,49 ieri sera). Le scorte di greggio sono scese di quasi 13 milioni di barili nell'ultima settimana, segnando la maggiore contrazione da tre anni.

Sul fronte valutario, l'euro arretra rispetto al dollaro che beneficia dell'ottimismo su un possibile accordo commerciale Usa-Cina: il cambio si attesta in area 1,1360per un euro da 1,1369 di ieri sera.