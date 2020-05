Apertura nidi, centri estivi, passaporto sanitario ed election day: i dossier su cui si rischia il braccio di ferro Governo-Regioni

Le regioni al governo: aggiornare Dpcm con nuove linee guida

Cinque giorni fa, venerdì 22 maggio, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato l’aggiornamento e l’integrazione alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”. La versione aggiornata delle “Linee guida” è stata inviata al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, al ministro della Salute, Roberto Speranza e al ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia affinché il governo aggiornasse il Dpcm del 17 maggio 2020 ai fini della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, «anche per un coerente coordinamento dei testi». Di qui le parole di Zaia: il governatore venerto ha messo in evidenza che l’operazione non è stata effettuata.

La richiesta di un confronto con i ministri

La Conferenza delle Regioni ha poi sottolineato l’opportunità che su alcune delle nuove schede (“cinema e spettacolo dal vivo” e “servizi per l’infanzia e l’adolescenza”) si attivasse «un confronto immediato visto che il Governo sta già lavorando su queste tematiche». La Conferenza ha anche chiesto di incontrare i ministri delle pari opportunità e della Famiglia Elena Bonetti, dei Beni culturali Dario Franceschini, dell’Istruzione e dell’Università Lucia Azzolina, dello Sport Vincenzo Spadafora, e dei Trasporti, Paola De Micheli.

Lo scontro sull’election day il 20 settembre

Ma la partita con il governo non si gioca sul campo delle linee guida per l’apertura. Le distanzeo sono anche sulla data dell’election day. «Leggiamo le dichiarazioni del rappresentante del Governo (il sottosegretario all’Interno Variati, ndr) che parla di accordo tra esecutivo e Regioni sulla data del voto il 20 settembre - hanno sottolineato il presidente e il vicepresidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini e Giovanni Totisi legge -. Ma in realtà non c’è stato alcun accordo formale. Cinque delle sei Regioni chiamate alle urne avevano indicato ufficialmente altre date: il 26 luglio, il 6 settembre o al massimo il 13 settembre. Il 20 settembre è una data dunque che non era ricompresa tra quelle indicate, che peraltro impedisce la riapertura di un anno scolastico, già di per sé molto difficile. Inoltre si tratta di una data a ridosso di ottobre, mese nel quale, stando alle relazioni del Comitato tecnico-scientifico del Governo, potrebbe riproporsi il Covid».

Per approfondire:

● Passaporto sanitario, i pro e i contro del lasciapassare per le vacanze

● Spostamenti tra regioni e concessione ad Autostrade, settimana di tensione per il governo