Borse europee contrastate nel giorno della Fed, a Milano banche protagoniste

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta prudente per le Borse europee nel giorno della Fed, con le banche protagoniste a Piazza Affari in scia alla trimestrale di Unicredit. Finita l’attesa, infatti, nelle prossime ore la Banca centrale Usa dovrebbe ritoccare ulteriormente al rialzo il costo del denaro. I mercati danno per scontato un nuovo incremento dei tassi di 25 punti base (con il bis domani da parte della Bce), nella speranza, però, che il ciclo rialzista possa finalmente per terminare. Occhi puntati soprattutto sulle parole del presidente Jerome Powell, dalle quali gli osservatori attendono indicazioni sulle future mosse della Federal Reserve in vista di settembre. Nel frattempo, i listini del Vecchio Continente sono sostenuti dalle trimestrali anche in scia a Wall Street che alla vigilia ha chiuso in rialzo per la dodicesima seduta di fila – la striscia più lunga da oltre sei anni – trainata dalle big tech. La migliore è proprio il FTSE MIB di Milano, seguito da Madrid (IBEX 35). Più in affanno Londra (FT-SE 100) e Francoforte (DAX 30), con Parigi in deciso "rosso" (CAC 40).

A Piazza Affari strappa UniCredit, giù il lusso e Amplifon

Sul Ftse Mib, i conti sopra le attese di Unicredit stanno trainando tutto il comparto bancario, da Banca Pop Er a Banco Bpm. La banca di piazza Gae Aulenti ha chiuso il secondo trimestre del 2023 con un utile netto di 2,3 miliardi, in aumento del 14,9% rispetto allo stesso periodo del 2022 e contro gli 1,87 miliardi previsti dal consensus. Acquisti anche su Intesa Sanpaolo e per Stellantis dopo la trimestrale con un utile netto di 10,9 miliardi di euro (+37%). In fondo Amplifon e il lusso con Moncler.

Deutsche Bank, utili II trimestre in calo del 27%

La Deutsche Bank registra oggi un calo del 27% degli utili del secondo trimestre a causa del crollo dei ricavi dell’investment banking, ma la flessione è stata inferiore alle attese grazie all’aumento dei tassi d’interesse che ha alimentato i guadagni della divisione retail. L’utile netto attribuibile agli azionisti è stato di 763 milioni di euro (843,04 milioni di dollari), in calo rispetto ai 1,046 miliardi di euro dell’anno precedente, ma superiore alle attese degli analisti per un utile di circa 571 milioni di euro.

L’istituto di credito tedesco ha rivisto al ribasso le previsioni per la banca d’investimento, affermando di aspettarsi ricavi leggermente inferiori nel 2023, rispetto alla precedente previsione di ricavi stabili. Nel trimestre Deutsche ha anche dovuto far fronte a un aumento dei costi non operativi, in parte a causa di maggiori spese per controversie e licenziamenti.

Spread in lieve calo a 163 punti, rendimento sale al 4,07%



Avvio di giornata poco mosso per lo spread tra BTp e Bund in attesa delle mosse delle banche centrali. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il titolo tedesco di pari durata e' indicato in apertura a 163 punti base, in lieve calo dai 164 punti della chiusura di ieri. In frazionale aumento, invece, il rendimento del BTp decennale benchmark al 4,07%, dal 4,06% del riferimento precedente.