Variante inglese del virus fa paura, Borse ko. Tonfo petrolio, oro top 6 settimane Gli indici sono arrivati a perdere anche più del 3%. A sostenere il mercato non basta l'accordo in Usa su 900 miliardi di stimoli all'economia. Si teme una terza ondata che potrebbe complicare la campagna vaccinale. Spread in rialzo verso 120 punti di Stefania Arcudi e Paolo Paronetto

Allarme per la variante del virus, lockdown a Londra

Gli indici sono arrivati a perdere anche più del 3%. A sostenere il mercato non basta l'accordo in Usa su 900 miliardi di stimoli all'economia. Si teme una terza ondata che potrebbe complicare la campagna vaccinale. Spread in rialzo verso 120 punti

3' di lettura

Giornata da dimenticare per le Borse europee, che si muovono in forte calo, con ribassi arrivati anche oltre il 3%: la paura per la «variante inglese» del Covid-19, che ha una capacità di diffusione più alta, alimenta l'avversione al rischio e offusca le notizie arrivate dagli Stati Uniti, dove, dopo mesi di stallo tra democratici e repubblicani, il Congresso americano è pronto all'approvazione dell'accordo su un piano da circa 900 miliardi di dollari a sostegno dell'economia, fortemente indebolita dalla crisi sanitaria.

Sull'annuncio dell'accordo, però, prevalgono le preoccupazioni per il numero crescente di contagi e per le mutazioni del virus, che hanno spinto vari Paesi (tra cui l'Italia) ha fermare i voli da e per il Regno Unito. E' attesa una riunione straordinaria a livello europeo. Tutto questo fa anche crollare i prezzi del greggio: lockdown e restrizioni rischiano di frenare ulteriormente una domanda che fatica a ripartire.

Inoltre, se è vero che il prossimo avvio della campagna vaccinale potrebbe rappresentare una svolta nel contrasto al Covid (in Ue è atteso già oggi il via libera dell'Ema al vaccino di Pfizer/Biontech) è anche vero che ci vorranno mesi perché possa essere portata a termine. Mesi in cui la popolazione è esposta al rischio di una terza ondata di contagi con le inevitabili restrizioni negative per l’andamento della congiuntura.

Loading...

A Piazza Affari male industria ed energia, si salva Diasorin

Le vendite colpiscono in primo luogo i titoli industriali e dell'energia, su cui pesa il calo del prezzo del petrolio, oltre ai comparti più ciclici come banche e turismo.Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Telecom in avvio è entrata in asta di volatilità con un calo del 6,9% ed è poi rientrata in contrattazione, con ribassi superiori a due punti. Tra le peggiori Leonardo, Atlantia, Saipem ed Eni, mentre guadagna terreno in controtendenza solo Diasorin. Nel resto del listino pesante Mediaset (in volatilità a -9,18%, per poi rientrare in forte ribasso), sebbene l'a.d. Pier Silvio Berlusconi abbia annunciato un utile «sorprendente» per l'esercizio 2020.

Petrolio in forte calo, tornano timori domanda

Le notizie sulla «variante inglese» del Covid-19 e le conseguenti misure restrittive già introdotte hanno messo il freno al greggio. Il rischio è che ci siano ulteriori ricadute su una domanda di energia che già fatica a riprendere quota nonostante il sostegno promesso dall'Opec+ nelle scorse settimane. I future del Wti febbraio cedono il 5,6% a 46,46 dollari al barile, mentre quelli del Brent di pari scadenza cedono il 5,3% a 49,42 dollari. «Wti e Brent guadagnano finora il 5% in dicembre e nell'ultima settimana hanno toccato i massimi in nove mesi», ma le ultime notizie «fanno aumentare di nuovo l'ansia dei mercati», perché «la strada verso la normalità si dimostra accidentata», hanno detto gli analisti di Julius Baer.

Oro sopra 1.900 dollari a top sei settimane, corre l'argento

L'oro è tornato sopra quota 1.900 dollari, ai massimi in sei settimane, dopo l'accordo trovato negli Stati Uniti sul pacchetto di aiuti all'economia da 900 miliardi di dollari. Inoltre, le notizie sulla pandemia limitano la propensione al rischio e spingono gli investitori verso asset più sicuri. L'oro spot sale dello 0,9% a 1.896,56 dollari l'oncia, dopo avere toccato 1.906,46 dollari, il massimo dal 9 novembre, mentre i future crescono dello 0,8% a 1.904,2 dollari. Secondo gli analisti, ora che il braccio di ferro sugli aiuti americani è finito, l'oro ha sufficiente slancio per salire fino a 1.925 dollari entro fine anno. In rialzo anche l'argento, che guadagna il 4,4% a 26,91 dollari l'oncia, dopo avere toccato il massimo dal 16 settembre a 27,38 dollari.