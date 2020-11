Borse, l'Europa positiva aspetta il vaccino. A Piazza Affari scatto di Tim Dopo la grande corsa, sui listini scatta l’ora della rotazione con un occhio alle trimestrali. Prosegue il collocamento del BTp, spazio anche ai BoT di Chiara Di Cristofaro ed Eleonora Micheli

Dopo la grande corsa, sui listini scatta l’ora della rotazione con un occhio alle trimestrali. Prosegue il collocamento del BTp, spazio anche ai BoT

Segno positivo per Borse europee, in una giornata volatile e incerta, ancora condizionata dal succedersi di notizie attorno alla nuova diffusione dell’epidemia di Covid e agli sviluppi sul vaccino per contrastare il virus. Intanto anche i future Usa sono positivi, ma a Wall Street gli scambi saranno più rarefatti, visto che negli States si festeggia il Veterans Day e il mercato dei bond è chiuso. A Piazza Affari gli occhi sono puntati su Telecom all’indomani della diffusione della trimestrale e nell’attesa delle indicazioni che saranno date nel corso della conference call del pomeriggio.

Breve incursione del Ftse Mib sopra quota 21mila punti

Il Ftse Mib è salito brevemente sopra quota 21mila punti, livello che non vedeva dal 6 marzo scorso, nei giorni in cui ha preso il via il lockdown in Lombardia prima e in Italia poi. Intanto, il Dax di Francoforte, in una giornata volatile, si avvia ad azzerare le perdite da inizio anno.

Spazio alle trimestrali societarie, scatto di Tim

A Piazza Affari è ancora una giornata caratterizzata dalle trimestrali: In programma, fra gli altri, i bilanci di Generali, Diasorin, Poste, Terna, Nexi e Pirelli. Occhi puntati su Telecom Italia che scatta al rialzo in avvio, all’indomani della diffusione della trimestrali e nell’attesa delle indicazioni che saranno date nel corso della conference call. La guardia rimane alta su Leonardo, mentre il mercato cerca di capire se il gruppo collocherà in Borsa le azioni della statunitense Drs. Corrono le Pirelli, dopo la recente debolezza. Non si arresta la rimonta dei titoli petroliferi, visto che il prezzo del greggio va ancora su. Fuori dal listino principale, corre Mediaset dopo la trimestrale.

Prosegue il collocamento del BTp Futura, in asta anche i BoT

Sul fronte dei titoli di Stato si è avuta ancora una conferma sui rendimenti, che si sono mantenuti vicini ai minimi storici per quanto riguarda l’Italia (decennale allo 0,72%, spread con la Germania a 121 punti base) mentre continua il collocamento del BTp Futura, il titolo il dedicato esclusivamente alla clientela retail e con le cedole indicizzate alla futura crescita economica del Paese ha raccolto martedì ordini per ulteriori 1,4 miliardi, dopo i 2,5 miliardi dell’esordio. Nella mattinata il Tesoro collocherà anche 5,5 miliardi di BoT annuali.

Le attese sul vaccino spingono il Nikkei ai massimi dal 1991

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Tokyo che si attesta a fine seduta sui massimi dal giugno 1991 sfruttando l'ottimismo per la ricerca di un vaccino anti-Covid dopo il recente annuncio della casa farmaceutica Usa Pfizer. A fine seduta l'indice Nikkei ha segnato un guadagno dell'1,78% attestandosi a quota 25.349,60 punti. Bene anche il più ampio Indice Topix, che ha terminato gli scambi con un rialzo dell'1,66% a 1.723,65 punti.