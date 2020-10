Borse Ue positive, gli investitori puntano sugli stimoli mirati all’economia Usa Lo scenario politico Usa in vista delle elezioni presidenziali e l'andamento della pandemia Covid 19 restano al centro dell'attenzione. A Piazza Affari bene Mediobanca dopo la salita di Leonardo Del Vecchio al di sopr a del 10% del capitale di Paolo Paronetto

Borse europee positive, sostenute dall'apertura della speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, a un piano di aiuti alle compagnie aeree dopo che il presidente Donald Trump ha bloccato i negoziati su un progetto più generale. Lo scenario politico americano rimane comunque al centro dell'attenzione dei mercati, insieme agli sviluppi della pandemia Covid-19: gli ultimi sondaggi segnalano un incremento del vantaggio del candidato democratico Joe Biden, alleviando momentaneamente i timori legati a un possibile esito incerto del voto, che sono stati d'altra parte alimentati dall'esito del dibattito tra il vice presidente Mike Pence e la candidata Kamala Harris. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna terreno trainato da Pirelli & C e Mediobanca, quest'ultima dopo il rafforzamento della Delfin di Leonardo Del Vecchio al di sopra del 10% del capitale. In generale, i listini continentali si avvicinano ai massimi da 3 settimane.

Per quanto riguarda il fronte coronavirus, nelle ultime 24 ore anche la Germania ha visto il nuovo record di contagi da inizio aprile con oltre 4mila nuovi casi. Gli investitori continuano a valutare i numeri della pandemia, soprattutto alla luce del rischio di nuovi lockdown che tornino a bloccare le attività produttive, gelando così le speranze di ripresa dopo lo stop del primo semestre.

Mediobanca in evidenza. Del Vecchio: saremo primi soci a lungo

Tra le blue chip milanesi, Mediobanca si mette in luce dopo che, secondo quanto emerso dalle comunicazioni alla Consob sulle partecipazioni rilevanti, il 5 ottobre Delfin, che di recente ha ottenuto il via libera della Bce a salire fino al 20%, ha arrotondato la partecipazione al 10,162% dal precedente 9,889%. La holding di Leonardo Del Vecchio ha sottolineato che «l'investimento in Mediobanca ha carattere finanziario e di lungo termine, con la volontà di garantire stabilità e sostenere la crescita dell'emittente», precisando che «eventuali ulteriori incrementi della partecipazione saranno pertanto valutati tempo per tempo sulla base, principalmente, del rendimento dell'investimento, delle condizioni di mercato e delle opportunità di acquisto». Gli analisti di Equita hanno sottolineato che, «indipendentemente dagli obiettivi e dalla strategia di Delfin, la conferma di poter aumentare la quota al 20% crea un forte supporto al titolo che secondo noi resta interessante dal punto di vista fondamentale».

Petrolio in rialzo, lo spread BTp-Bund resta sui minimi

Sul mercato dei cambi, l'euro è in lieve rafforzamento a 1,1771 dollari da 1,1763 ieri in chiusura. La moneta unica vale anche 124,76 yen (124,69), mentre il rapporto dollaro/yen è a 105,98 (106,00). In rialzo infine il prezzo del petrolio: il future novembre sul Wti sale dello 0,78% a 40,26 dollari al barile, mentre la consegna dicembre sul Brent si apprezza dello 0,79% a 42,32 dollari.

Stabile lo spread tra BTp e Bund che si conferma su livelli prossimi ai minimi degli ultimi 2 anni e mezzo e, in particolare, da aprile 2018. Nelle prime battute il differenziale di rendimento tra il BTp decennale e il benchmark tedesco di pari durata è indicato a 127 punti, invariato rispetto ai livelli della chiusura della vigilia. Poco sopra il minimo storico dello 0,77% anche il rendimento del BTp decennale benchmark che ha in avvio si attesta allo 0,78%, a fronte dello 0,79% della vigilia.