Coprifuoco, ristoranti, bar, palestre e wedding: cosa può cambiare a metà mese - I colori delle regioni

2' di lettura

Coprifuoco in pole, ma anche orari più lunghi per i ristoranti e apertura anticipata per quelli che hanno tavoli al chiuso. Il conto alla rovescia verso il tagliando delle misure anti coronavirus previste dal decreto sulle riaperture è iniziato, e il pressing del centrodestra e dei presidenti di regione è a tutto campo. Già la prossima settimana si potrebbe riunire la cabina di regia coordinata dal premier Draghi con i ministri, i capidelegazione delle forze politiche di maggioranza e gli espert del Cts.

Al di là del pressing delle Regioni e del centrodestra per allentare la stretta, l’idea di fare il punto sulla base della curva dei contagi e dell’andamento della campagna vaccinale era già stata fatta propria dal capo del Governo. A metà mese infatti sarà possibile valutare gli effetti delle prime riaperture, a cominciare da quella delle scuole. Da una parte il calo dei contagi e dei ricoveri nelle terapie intensive creano le condizioni per un allentamento della stretta. Dall’altra, l’ala rigorista del governo continua a ribadire la necessità di procedere con prudenza per non vanificare gli sforzi fatti finora.

Loading...

Coprifuoco dalle 22 alle 23

La prima novità potrebbe essere sul coprifuoco: difficile che il governo decida di eliminarlo totalmente e, dunque, si va verso il posticipo alle 23 o a mezzanotte, rinviando all’inizio di giugno ulteriori scelte.

Più tempo per ristoranti e bar con tavoli all’aperto

Il coprifuoco posticipato alle 23 o a mezzanotte potrebbe avere delle ripercussioni sull’orario di chiusura di ristoranti e bar con tavoli all’aperto. In particolare, queste attività potrebbero chiudere alle 22 e trenta nel caso in cui il coprifuoco dovesse slittare alle 23, alle 23:30 se il termine ultimo alla fine fosse fissato alla mezzanotte.

Apertura anticipata dei ristoranti al chiuso

Tra le soluzioni che la cabina di regia potrebbe approvare c’è quella di consentire ai ristoranti in zona gialla di predisporre tavoli anche al chiuso, in anticipo rispetto alla scadenza attualmente prevista dall’ultimo provvedimento, il 1° giugno. Lo stesso potrebbe accadere alle palestre: anch’esse ripartirebbero da metà maggio. Il pressing è per aprire sia i ristoranti al chiuso, sia le palestre dal 17 maggio.