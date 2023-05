Api della Valle d’Aosta in campo per la nuova stagione del miele

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La stagione lavorativa delle api valdostane è cominciata. Da qualche settimana gli apicoltori che producono miele di acacia hanno trasferito tutte o una buona parte delle loro arnie in Piemonte, per sfruttare questa fioritura. Tra questi c’è anche Patrick Stevenin, presidente del Consorzio apistico Valle d’Aosta.

Il miele è uno dei prodotti di punta del settore agricolo valdostano, con un parterre di 580 produttori per circa 8.300 alveari, anche se poi le realtà strutturate, con più di cento arnie, sono una ventina: la maggioranza sta sotto le 35 arnie, che è una dimensione soglia oltre la quale sono previste tutta una serie di prescrizioni e regole che fanno lievitare i costi e li rendono sostenibili solo per chi affronta l’apicoltura come professione.

Loading...

«Una stima ufficiale sulla produzione regionale non esiste», precisa Stevenin, ma, gli ultimi dati diffusi dall’assessorato all’Agricoltura della Regione parlano di una produzione annua di circa 130 tonnellate che, per circa il 70% è commercializzata in loco direttamente dai produttori e, per la restante parte, è ceduta alla grande distribuzione.

«Il 2022 è stato un anno buono – sottolinea il presidente del Consorzio – che ha fatto seguito a una stagione pessima come quella del 2021». Ora è presto per fare previsioni sull’annata in corso, ma le premesse non sembrano essere buonissime: «In montagna ha nevicato pochissimo durante l’inverno e c’era poca acqua – dice Patrick Stevenin –. Ora c’è stata la pioggia ma andrà verificato se la fioritura sarà in grado di sostenere un buon raccolto. C’è ancora un po’ di tempo prima di cominciare a preoccuparsi».

Con il mese di aprile comincia un periodo decisamente intenso per gli apicoltori che fanno “nomadismo”, vale a dire escono dal territorio per portare gli alveari nelle zone di fioritura. Dopo i mesi invernali nel corso dei quali le famiglie di api si sono ridotte a circa 10mila unità, «più o meno da metà gennaio le famiglie di api ricominciano l’attività: le regine cominciano a deporre le uova e verso la metà o la fine di aprile famiglie si sono ingrandite fino a 30-50mila esemplari e le nuove api sono pronte per sfruttare il primo raccolto» spiega Stevenin. Da quando viene deposto l’uovo a quando l’ape esce dall’alveare per andare a bottinare trascorrono circa 40 giorni.