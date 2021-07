Apollo conquista il 67% di Reno De Medici: ora Opa e poi il delisting

3' di lettura

Alcuni fondi, gestiti da affiliate di Apollo Global Management, hanno sottoscritto i contratti definitivi per l'acquisto di una partecipazione di maggioranza in Reno De Medici, società attiva in Europa nella produzione di cartoncino a base riciclata.

Le condizioni

I fondi Apollo acquisteranno circa il 67% del capitale sociale di Rdm dai due maggiori azionisti della società, ossia Cascades e Caisse de depot et placement du Quebec, ad un prezzo di 1,45 euro per azione, corrispondente ad un premio del 24% rispetto...