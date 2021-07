Apollo vende, Gama Life è in pole per l’acquisizione di Amissima Vita

Il dossier Amissima Vita in questi mesi è stato visionato sia da gruppi strategici sia da fondi di private equity: oltre a Gama Life, anche il gruppo finanziario Cinven, il gruppo European Insurance Consolidation Group (Eicg), Blackstone, Monument Re e, infine, la compagnia iberica Mediterraneo Vida.

Apollo ha rilevato le ex-assicurazioni di Carige e Carige Vita Nuova nel 2014. Poi nel 2016 il fondo Usa ha effettuato un aumento di capitale da 52 milioni di euro per rafforzare il gruppo.

L’operazione oggi allo studio rappresenta una delle transazioni più interessanti degli ultimi mesi, in una fase in cui ci sono numerosi riassetti tra i gruppi assicurativi di piccole e medie dimensioni.

La stessa Gama Life era infatti in corsa per acquistare anche Eurovita, il gruppo assicurativo specializzato nel ramo vita, creato in Italia dal fondo Cinven a partire dal 2016 con l’acquisizione e l’integrazione di Ergo Previdenza, Old Mutual Wealth Italy (ex Skandia) ed Eurovita Assicurazioni, a cui a fine 2019 si è aggiunta anche Pramerica Life. Le offerte erano arrivate all’advisor Deutsche Bank, oltre che da Gama Life, anche da Blackstone e ICG.

Resta ora da capire quale sarà l’esito di questo processo competitivo, dopo che Gama Life ha rivolto le sue attenzioni ad Amissima Vita.