Apologia dell'errore fecondo Perchè fatichiamo ad accettare i nostri errori e perchè sono indispensabili per capire il mondo in cui viviamo. E cambiarlo di Vittorio Pelligra

Perchè fatichiamo ad accettare i nostri errori e perchè sono indispensabili per capire il mondo in cui viviamo. E cambiarlo

“Mi fa infuriare avere torto, soprattutto quando so che ho ragione”, così recita un aforisma attribuito a Molière. Sbagliare non ci piace, proprio non ci piace, anche se spesso sbagliare può essere terapeutico. Molto spesso l'errore, anche se doloroso, può essere generativo e fecondo. È certamente vero nel caso dell'impresa scientifica che non comincia, come si potrebbe pensare, con l'osservazione del mondo esterno, ma, piuttosto, con coraggiose congetture e progredisce attraverso radicali confutazioni. Questa visione, così moderna e al tempo stesso così controintuitiva, inizia ad emergere nella prima metà del secolo scorso per cercare di dare una risposta ad uno dei principali problemi filosofici dell'epoca, il cosiddetto “problema della demarcazione”: come facciamo a distinguere rigorosamente ciò che è scienza da ciò che è metafisica o, peggio, pseudo-scienza.

Il principio di verificazione

A cimentarsi col problema troviamo alcune tra le menti più brillanti dell'epoca. Innanzitutto, i filosofi e gli scienziati riuniti nel Wiener Kreis, il famoso “Circolo di Vienna”, che metteva insieme personaggi come Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, Carl Menger che ebbero frequenti contatti con altri giganti del pensiero come Gödel, Tarski, Quine, tra gli altri, e naturalmente con Ludwig Wittgenstein, che divenne, in qualche modo, prima oggetto di studio e poi continuatore discontinuo delle idee del Circolo. Nell'ambito del positivismo logico, così verrà a definirsi l'approccio originato nel Circolo, la possibilità di una demarcazione tra scienza e pseudo-scienza risiede nel “principio di verificazione”, nella possibilità, cioè, di trovare un criterio che consenta di verificare una data proposizione o un'intera teoria.

Solo le affermazioni verificabili, in linea di principio, hanno, infatti, un senso. Quelle non verificabili, pur non essendo necessariamente false, semplicemente sono prive di senso e quindi inutilizzabili all'interno di un complesso di idee volto alla comprensione del mondo reale. Fare scienza significa, dunque, costruire teorie verificabili ed esperimenti verificanti. Ma cosa vuol dire, esattamente, verificare una teoria? Quante osservazioni coerenti sono necessarie per farci ritenere la teoria valida? Quanti cigni bianchi dobbiamo osservare per farci definire l'enunciato “tutti i cigni sono bianchi” fattualmente corretto? E quanti cigni non bianchi, al contrario, sarebbe sufficiente osservare per smentire quella stessa ipotesi?

Le more dell’induzione

Emerge qui una interessante asimmetria tra verifica e falsificazione, una asimmetria che sta al cuore del problema dell'induzione: che tipo di conoscenza ci deriva dalla pura accumulazione di osservazioni? Per chiarire il punto Bertrand Russell chiamò in causa un tacchino: “Fin dal primo giorno questo tacchino osservò che, nell'allevamento in cui era stato portato, gli veniva dato il cibo alle 9 del mattino. E da buon induttivista non fu precipitoso nel trarre conclusioni dalle sue osservazioni e ne eseguì altre in una vasta gamma di circostanze: di mercoledì e di giovedì, nei giorni caldi e nei giorni freddi, sia che piovesse sia che splendesse il sole. Così arricchiva ogni giorno il suo elenco di una proposizione osservativa in condizioni più disparate. Finché la sua coscienza induttivista non fu soddisfatta ed elaborò un'inferenza induttiva come questa: ‘Mi danno sempre il cibo alle 9 del mattino'. Questa concezione si rivelò incontestabilmente falsa alla Vigilia di Natale” (“I problemi della filosofia”, Feltrinelli, 1988).

Popper e il principio della falsificabilità

L'asimmetria tra verifica e falsificazione, e il tragico esito del ragionamento del tacchino induttivista, mandano in crisi la posizione dei neopositivisti e aprono la strada all'elaborazione successiva del problema della demarcazione sviluppata dal filosofo, viennese anch'egli, Karl Popper. Sarà questi a ribaltare la prospettiva rispetto a ciò che caratterizza l'impresa scientifica, dalla verifica alla confutazione. Una teoria è scientifica solo se produce coraggiose previsioni ed è, almeno in linea di principio, facilmente falsificabile. Nel 1934 Popper da alle stampe la sua “Logik der Forschung” (“La logica della ricerca”), pubblicata in Inghileterra, nel 1959 e poi anche in Italia, nel 1970, con il titolo leggermente alterato di “La logica della scoperta scientifica”. In esergo alla prefazione della prima edizione troviamo questa citazione di Lord Acton: “Nulla è più necessario all'uomo di scienza della storia della scienza e della logica della ricerca (…) Il modo in cui si scopre l'errore, l'uso dell'ipotesi, dell'immaginazione, il modo dei controlli”.