Aponte interessato al terminal di Sech di Genova, già nel mirino di Singapore Il patron di Msc, secondo operatore al mondo nel settore container, entra con determinazione nel risiko dei porti e punta l’attenzione sul terminal container Sech di Sampierdarena di Raoul de Forcade

2' di lettura

Gianluigi Aponte, patron di Msc, secondo operatore al mondo nel settore container, entra con determinazione nel risiko dei porti e punta l’attenzione sul terminal container Sech di Genova Sampierdarena: «penso che mi interesserebbe» acquistarne la concessione, afferma.

Su quel terminal sul quale si è già da tempo concentrata anche la mira di Psa (Port of Singapore authority), che già opera sulle banchine di Genova Pra’ (ex Vte) è si è mossa appunto per acquisire la concessione del Sech.

Un’operazione che non è piaciuta ad Aponte il quale, nei mesi scorsi, ha scritto una lettera allAutorità di sistema portuale di Genova e Savona per avversarla.

«La fusione tra Psa e Sech – ha detto Aponte, al termine di un incontro con le istituzioni genovesi – potrebbe avvenire. La possibilità esiste. Ma io non sono favorevole, perché si creerebbe un monopolio».

E a chi gli chiede se può esserci un interesse di Msc per acquistare il terminal risponde «penso di sì. Per fare container. Potrebbe essere il futuro. Io non credo a tanti piccoli terminalucci. Prefeirei avere un grande terminal, questo è il nostro concetto da sempre. Riunire iu volumi in un solo terminal. E' molto più efficiente ed economico». Aponte pensa a un’unione tra calata Bettolo, terminal in costruzione di cui ha la concessione, e appunto il Sech che è contiguo all'altro.