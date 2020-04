App anticontagio e test rapidi, il “Piano sanitario” del ministro Speranza Priorità alla diffusione delle mascherine e Dpi tra i cittadini e gli operatori sanitari (medici e infermieri in primis) e delle professioni più a rischio di Vittorio Nuti

Un “Piano sanitario” in cinque punti - dal rafforzamento dei presidi sanitari territoriali alla mappatura tramite app dei contagiati - per uscire «con grande gradualità e cautela» dall'emergenza coronavirus. È quanto illustra il ministro della Salute Roberto Speranza in alcune interviste in cui inquadra in modo sistematico una serie di iniziative sanitarie per il contrasto dell'epidemia già in essere o prossime a partire. Vediamo per capitoli i contenuti degli interventi sul tavolo.

1) mascherine e distanziamento sociale

Il primo punto del Piano conferma e ribadisce la prosecuzione della politica di “scrupoloso distanziamento sociale nei luoghi di vita e di lavoro” come principale misura di contenimento del Covid-19. Priorità anche alla diffusione delle mascherine e Dpi tra i cittadini e gli operatori sanitari (medici e infermieri in primis) e delle professioni più a rischio (come gli addetti alle pulizie) per ridurre il rischio di infezioni. Speranza non pensa tanto a un obbligo generalizzato a indossare le mascherine a livello nazionale, ma piuttosto una generale raccomandazioni a utilizzarle in larga scala. E la stretta in questo senso già decisa dalla Lombardia (la Regione italiana più colpita dal virus) è senz'altro in linea con la strategia ministeriale. «Una diffusione intelligente di mascherine ci aiuta in questa battaglia - sottolinea il ministro al Corriere della Sera - purché non le si utilizzi per andare a correre nel bosco e si eviti di usare quelle con il filtro, riservate al personale sanitario».

