App per ciclisti / AllTrails per gli appassionati di outdoor

Oltre 100.000 “trails”, percorsi outdoor, con relativa mappa, alimentati da una community di 20 milioni di amanti dello sport all'aria aperta, sono custoditi nel database in lingua inglese di AllTrails, app che dichiara 25 milioni di download da mobile e che ha di recente assorbito il portale GPSies con la sua miriade di itinerari. Alla funzione “Explore” del menu, nella versione gratuita della piattaforma, all'inserimento di una località, ad esempio Locorotondo, il sito riconosce la vicina presenza della Ciclabile dell'Acquedotto Pugliese, un progetto pilota di qualche anno fa, di una decina di chilometri, che conduce verso Villa Castelli.

Del percorso vengono fornite le foto, il dislivello, il fondo stradale (qui indicato come “paved”, asfaltato, in realtà di ghiaia stabilizzata), le previsioni del tempo, i commenti degli altri utenti, la mappa stradale, satellitare e altimetrica. Interessanti e specifiche alla piattaforma sono le qualifiche del percorso. Con AllTrails si apprende se un determinato sentiero è adatto anche alle passeggiate con i cani, con i cavalli, a piedi, al birdwatching, se si tratta semplicemente di un sentiero natura o di una strada che si presta a una gita panoramica in automobile, anche fuori strada. Le mappe utilizzate sono tratte da Google e OpenCycleMap.