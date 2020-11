App per ciclisti / Cyclemeter, tutti i dati sullo smartphone

Basta non avere timore di mettere, con l'apposito supporto, lo smartphone sul manubrio, che Cyclemeter trasforma il telefonino in un potente ciclo computer raccogliendo una montagna incredibile di dati sul giro in bicicletta che rimangono sul dispositivo mobile. Costruita su misura per Android e supportata dalle mappe di Google orientate automaticamente verso la propria destinazione, Cyclemeter è una delle più complete app per il fitness (corsa, ciclismo, sci, trekking, pattinaggio ecc.) disponibili sul mercato.

Basta un “avvia” per registrare un nuovo percorso di allenamento (distanza, tempo, tempo in salita e discesa, calorie spese, velocità media, migliore velocità). I percorsi sono poi riepilogati per giorno, settimana, mese, anno. L'app esclude dalle statistiche il tempo di sosta e, con l'ausilio di sensori acquistabili extra, può registrare il ritmo cardiaco, la velocità, la cadenza e la potenza di pedalata.

La versione premium di Cyclemeter imposta i piani di allenamento e gli intervalli di competizione, consentendo di osservarli a posteriori su una mappa o un grafico. Durante l'allenamento, si può anche ascoltare con le cuffiette la voce del proprio trainer elaborata con sintesi vocale. L'app è disponibile in italiano, ma le distanze vengono calcolate in miglia.