App per ciclisti / Su OpenCycleMap tutte le piste ciclabili del mondo

OpenCycleMap è la versione di OpenStreetMap che dal 2008, ispirato a Wikipedia, evidenzia la presenza di piste ciclabili e ciclovie in un determinato territorio. Progetto collaborativo cui tutti possono partecipare, inserendo o correggendo i dati, nello spirito di creare mappe non sostenute da finalità commerciali, OpenCycleMap mostrerebbe (se qualcuno si è preso la briga di inserire queste informazioni) anche i punti di vendita e di noleggio biciclette, la presenza di fontanelle per riempire la borraccia, i caffè, le toilette.

Nella ricerca di piste ciclabili in città, per lo stesso motivo, non risulta sempre aggiornata. Collegata ai dati liberi di OpenStreetMap è l'applicazione di navigazione offline a pagamento OsmAnd, sviluppata nei Paesi Bassi, utilissima per pedalare all'estero senza scaricare dati in roaming, tra le pochissime ad avere un blog, nel sito, che spiega come utilizzare al meglio l'applicazione.