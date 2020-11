App per ciclisti / Con Relive si rivive il percorso in 3D

Relive è nata nel 2017 da una vacanza in bicicletta a Tenerife, nei giorni in cui, complici gli Alisei, le foreste e il paesaggio modellato dai vulcani, veniva più che naturale usare video e “camera” dello smartphone per immortalare i momenti più intensi delle pedalate. Ispirata alle preview di tappa dei grandi giri ciclistici (Giro d'Italia, Tour del France, Vuelta a Espana), nell'arco di 3 anni, l'applicazione che consente di creare video animati in 3D delle proprie attività sportive ha attratto 9 milioni di persone e si è fatta custode di 100 milioni di video creati ad hoc, con il percorso evidenziato in giallo su una mappa satellitare in 3D, le eventuali foto sulla strada, un brano musicale di accompagnamento inserito in post-produzione e le informazioni di base su distanza, durata e dislivello (nella schermata di sintesi dell'attività chiamato erroneamente “altitudine”).

Il video in 3D del percorso viene realizzato automaticamente dall'applicazione anche senza consentire l'accesso a foto e video del telefono. Dopo aver registrato la propria attività la si può condividere sui social, lasciando la possibilità di esprimere un “mi piace”. Come su Strava, si possono seguire i propri amici ciclisti.