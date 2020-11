App per ciclisti / Wikiloc: dalla Catalogna a Google Earth

Il 7 aprile 2006, l'ingegnere informarmatico Jordi Ramot crea in Catalogna la piattaforma Wikiloc. Due anni dopo, il sito/app si guadagna il ruolo di fornitore predefinito di percorsi su Google Earth oltre a un'importante serie di premi e menzioni fino a definirsi attualmente “lo spazio dove scoprire e condividere i migliori percorsi all'aria aperta per il ciclismo, l'escursionismo e molte altre attività” come quelle con i cavalli, le racchette da neve, lo sci di fondo, le vie ferrate, il canottaggio, il nordic walking, a piedi scalzi. Un ventaglio infinito che, tornando al tema della bicicletta, differenzia tra percorsi per cicloturismo, bici da strada, mountain bike, bici gravel, handbike e trailer bike in ben 190 Paesi del mondo. “Ci sono 6.975.013 utenti che esplorano e condividono 19.135.356 percorsi outdoor e 34.076.830 foto” esordisce la homepage del sito.

Mi unisco volentieri alla lista degli utenti e, per par conditio, cerco: Locorotondo. Ottengo una lista di percorsi da effettuare a piedi, in bici da strada e mountain bike, corredati di mappa, grafico altimetrico, informazioni sul dislivello, la difficoltà, l'altitudine minima e massima, il tempo di percorrenza, qualche nota di testo a margine e la possibilità di lasciare un commento. Con Wikiloc premium avrei ottenuto anche le previsioni del tempo.

Tra le mappe visualizzabili, anche la World Relief Map che rende visibili i rilievi morfologici. Il percorso è condivisibile via mail o Facebook ed è scaricabile sull'app Wikiloc sullo smartphone. Per il territorio italiano ce ne sono oltre 1,2 miliardo, descritti in lingua italiana. Per caricare un percorso occorre registrarsi e caricare la traccia dallo smartphone o dal Garmin Connect oppure disegnare un percorso rigorosamente a mano, cliccando sui punti della mappa all'interno di un cerchio che si apre una volta individuata la località di partenza.