App e siti per organizzare un tour in punta di smartphone

Che siano al mare o in montagna, in tour per le città d'arte o verso mete esotiche, le vacanze 2022 si annunciano “calde”, e non solo per le temperature assolate di questi ultimi giorni. C'è voglia di partire e poter volare (quasi) ovunque senza restrizioni allarga il ventaglio delle destinazioni. Cosa fare per non farsi trovare impreparati? Avere a portata di smartphone tutto ciò che serve per organizzare spostamenti, alloggi, ed escursioni è il primo passo da compiere. Ecco una carrellata di app e siti per vivere al meglio la stagione più bella dell'anno, con un occhio alle previsioni meteo e un altro alle immancabili notifiche sullo stato di voli, treni e autostrade.

skyscanner, motore di ricerca voli low cost

Il viaggio si prenota con il motore di ricerca

Chi non si può permettere di staccare la spina dal lavoro prima di agosto e di salire a bordo di un aereo o di un treno evitando le trappole dell'alta stagione vacanziera, è bene che si dedichi con largo anticipo alla prenotazione del proprio viaggio per contenere al massimo il prezzo dei biglietti. Affidarsi a un motore di ricerca specializzato per trovare la soluzione migliore è prassi consigliata: Volagratis e Skyscanner, per esempio, comparano le proposte di compagnie aeree tradizionali e low cost per suggerire le soluzioni più convenienti, ampliando le opzioni di ricerca anche su hotel e auto a noleggio e mettendo a disposizione servizi aggiuntivi come l'assicurazione sul viaggio. Altre piattaforme da tenere in considerazione se si vuole partire per le vacanze in modalità “low cost” sono Kayak (che spazia dai biglietti di aereo, treno o traghetto alla scelta di hotel economici), Momondo o Vamonos-Vacanze.it, tour operator che organizza viaggi esperienziali divisi per fasce di età.

Holidu

Case vacanza per tutti i gusti e per tutte le tasche

Quando si parla di casa o appartamento da affittare, le app dove cercare la soluzione giusta per le proprie esigenze si sprecano. Quella di Airbnb si è rinnovata di recente portando in dote alcune novità (disponibili anche sulla versione Web) all'insegna della maggiore facilità di ricerca della destinazione: oltre 60 categorie dove scegliere l'alloggio, i “soggiorni collegati” per suddividere il viaggio tra due case diverse e la copertura assicurativa gratuita AirCover. Altri motori digitali a cui affidarsi sono Hometogo, che aggrega le proposte di oltre 600 siti specializzati in case vacanza evidenziando il prezzo più competitivo, oppure il quasi omologo Homeaway, fra cui selezionare la location preferita fra oltre un milione di appartamenti disponibili. C'è poi il portale italiano Casevacanza.it, che segue l'utente in tutti i passaggi dell'affitto, o ancora Holidu, network internazionale che combina più di 15 milioni di proprietà offerte da diversi operatori del travel coprendo la domanda di alloggi (comprese case galleggianti, castelli, fattorie e case sugli alberi) in più di 35mila città del mondo.

Yescapa

Vacanze alternative fra camper, carpooling e food sharing

Il viaggio in camper, complice la pandemia e le restrizioni che hanno contraddistinto le due ultime estati, è diventato un'opzione per molti. Chi vuole provare questo tipo di esperienza a costi abbordabili, evitando di acquistare il mezzo o di noleggiarlo dai classici concessionari, può affidarsi ai servizi di Yescapa, piattaforma che mette in contatto via app chi possiede un camper inutilizzato e chi è in cerca di questa soluzione per vivere la propria vacanza. Chi non ha preferenze di sorta per il mezzo di trasporto e non disdegna di condividere il proprio viaggio con altre persone può dare un occhio a Virail, che compara i costi non solo di treni e aerei ma anche quelli degli autobus e dei servizi di carpooling. E a proposito di condivisione: SoloTraveller e Backpackr sono app rivolte ai viaggiatori zaino in spalla in cerca di compagnia mentre Eatwith è invece la soluzione a portata di click per trovare un locale dove sedersi e mangiare con altri food e travel lover.

Visit a city

Organizzare l'itinerario perfetto

Andare in vacanza è anche andare alla scoperta di luoghi ed esperienze nuove. Per farlo non è necessario portarsi appresso decine di fogli stampati con tutte le informazioni utili a vivere un'esperienza di viaggio perfettamente organizzata. App come Google Trips, per esempio, sono una guida eccellente per avere tutto a portata di telefonino: le informazioni di viaggio raccolte dalla casella Gmail e itinerari e suggerimenti ad hoc (attrazioni popolari, tour storici e tematici) per oltre 200 città del mondo. Portali come Get Your Guide o Freetour.com sono valide alternative per chi vuole organizzare percorsi di visita in totale autonomia mentre un app come Maps.Me permette di scaricare le mappe del Paese di destinazione prima di partire e di consultarle offline (senza collegarsi a Internet) una volta arrivati in loco. Se la vacanza ha per meta una città, Visit a City può essere un supporto importante per scegliere itinerari estremamente dettagliati di uno o più giorni rispetto a temi come arte e cultura, gastronomia e shopping. Spostandosi in auto, non può mancare nello smartphone un'app come ViaMichelin, che elabora le mappe e i dati del costo della benzina raccolti da Michelin per pianificatore al meglio il viaggio ottimizzando i tempi (e i costi) degli spostamenti.