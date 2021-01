App, podcast e cristalli. La meditazione è home-made Per combattere lo stress, la nuova via del benessere passa attraverso una pratica quotidiana e il giusto set di strumenti. Per un'esperienza di relax polisensoriale, a casa propria di Camilla Colombo

Da una parte una diminuzione netta del numero di passi giornalieri (-38%), dall'altra un aumento delle ore lavorative trascorse davanti al pc (+40%, che corrispondono a tre ore in più di lavoro, specialmente negli Stati Uniti). In mezzo, la crescita esponenziale delle attività che permettono di allievare lo stress, con un sorprendente + 2.900% legato alla pratica della meditazione. A fine 2020, una ricerca basata sui dati che gli smartwatch e i tracker Fitbit registrano ogni giorno ha rivelato quello che tanti individui, sparsi nel mondo, hanno sperimentato sulla propria pelle durante i mesi di forzata reclusione domestica. Meno occasioni di fare sport, più sedentarietà, con annesse ore di visione continuativa di smartphone e pc, maggiore stress, dovuto anche alla scarsità di momenti di svago. Ecco spiegato velocemente il perché del successo registrato da tutte quelle soluzioni – app, tappetini, profumatori d'ambiente, podcast – che permettono di praticare meditazione e yoga, rilassarsi e ritrovare un equilibrio psicofisico, fra le mura di casa. Ma non solo. C'è chi, come Google, sta pensando di implementare un'area adibita alla rigenerazione mentale anche in ufficio, per quando si potrà tornare a lavorare in presenza. Si tratta delle Immersive Spaces Series, cinque camere di meditazione, progettate dal colosso hi tech in collaborazione con lo studio di design, Office of Things, per gli uffici di YouTube e Google della Bay Area. Ogni stanza, strutturata per accogliere un solo dipendente alla volta, è divisa in tre componenti: un'entrata, che si concentra sull'aiutare la persona a lasciarsi alle spalle il rumore del mondo esterno; un spazio dai bordi arrotondati, colori scuri e trame morbide, dove il dipendente è invitato a riposare sul pavimento, contro un muro o su una panca reclinabile; il Cielo, la parte alta della camera, che spinge la mente a rilassarsi e a vagare, come in una stanza di deprivazione sensoriale.

A portata di mano

Per tutti coloro che non avranno la fortuna di sperimentare questi momenti di relax durante le ore in ufficio, la soluzione più efficace per raggiungere uno stato di equilibrio mentale è rappresentata dalle app che si possono consultare comodamente ovunque ci si trovi. Insight Timer , con oltre 260mila recensioni e una valutazione media di 4,9 (su 5) nell'app store Apple, si presenta come la scelta migliore sia per i principianti sia per gli appassionati di meditazione, perché offre una vasta libreria di contenuti gratuita, costantemente aggiornata. Ovvero circa 70mila meditazioni gratuite e brani musicali, con aggiornamenti quotidiani. Headspace ha un'interfaccia divertente e solare e una serie di meditazioni guidate per quasi ogni stato d'animo o obiettivo. Sia che si voglia meditare per alleviare lo stress e aumentare la consapevolezza, sia per sfide più specifiche come dolore, immagine corporea, paura, lotte genitoriali, ansia politica. Shine , infine, fondata da una donna di colore e una donna di origine giapponese che si sentivano escluse dalle tradizionali pratiche di benessere, propone meditazioni Daily Shine che si abbinano a un messaggio motivazionale, tre meditazioni per la mattina, il pomeriggio e la sera, storie della buonanotte, esercizi di auto-cura e accesso alla Shine Squad, la comunità digitale dell'app dove si entra in contatto con gli altri utenti. Per chi, invece, preferisce i file audio alle app, ecco The Lavendaire Lifestyle , un podcast, aggiornato settimanalmente, per migliorare la crescita personale e lo stile di vita, tenuto dalla YouTuber motivazionale e imprenditrice Aileen Xu, tra i più scaricati su iTunes.

Esperienze tattili

Passando dal mondo digitale a quello fisico, non possono mancare, per conseguire il giusto relax mentale, i tappetini yoga: da Levigato , il cui tratto distintivo è il design a origami che consente di aprilo e chiuderlo con un semplice tocco, senza doverlo arrotolare, grazie ai magneti integrati, al set elegantissimo firmato Loro Piana . Il tappetino da meditazione, con finiture in pelle e un morbido cuscino, è realizzato in cashmere e trattato Storm System® per una finitura impermeabile e facilmente lavabile. Il set si compone poi di calzini in cashmere antiscivolo, per assicurare la giusta aderenza durante la ricerca del benessere cognitivo e spirituale, una bottiglia d'acqua personalizzata con supporto in cashmere, un asciugamano con motivo chevron su un lato, e una borsa in tela di cotone con finiture in pelle. Alma Concept , un brand di complementi d'arredo che mixa design e spiritualità e spedisce in tutta Europa, si concentra, oltre che sui tappetini yoga, sui cuscini da meditazione e sui tavoli di supporto per incensi e candele rilassanti. Sì, perché uno degli elementi essenziali per il raggiungimento del benessere interiore è la componente tattile e olfattiva. I cristalli di meditazione Melete, firmati Plentiness , possono essere utilizzati sia posizionandoli su viso e corpo, sia disponendoli negli spazi della casa. Il kit contiene 12 punte di quarzo ialino, due seleniti, due quarzi rosa burattati, un'ametista grezza e quattro legnetti di palo santo, una pianta particolarmente apprezzata, sin dall'antichità, per ripristinare la propria armonia e le proprie energie positive. Diptyque , infine, per celebrare i suoi 60 anni di attività, propone per questo inizio di 2021 una collezione speciale di candele, dalla forte impronta grafica, a base dei suoi tre sentori iconici: Bacche, Rose e Fico. È arrivato il momento di concedersi una pausa rigenerante.