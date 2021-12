App Store Award 2021, ecco le app e i giochi migliori del 2021. C'è anche DAZN

Le classifiche italiane

Infine, ecco le classifiche italiane. Fra le app gratuite per iPhone il podio è composto da IO, PosteID e WhastApp. Per quelle a pagamento, invece, è così: Forest - Your Focus Motivation, iTarga Pro - License Plate, TouchRetouch. Sui giochi per iPhone, invece, Project Makeover, Among Us! e Clash Royale guidano la classifica dei gratuiti. Mentre Minecraft, Monopoly e Plague Inc. sono le regine di quelli a pagamento.

Scenario nettamente diverso per quanto riguarda gli iPad. Qui le classifiche delle app dicono Amazon Prime Video, ZOOM e Google Meet per quelle gratuite; Procreate, GoodNotes 5 e Notability per quelle a pagamento. Sui giochi per iPad, Among Us!, Roblox e Project Makeover i più scaricati fra I gratuiti; Minecraft, Monopoly, Football Manager 2021 Mobile per quelli a pagamento.