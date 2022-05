App Store, due nuovi studi danno i numeri dei posti di lavoro creati e aiuto alle pmi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell'anno in cui Apple festeggia 40 anni in Italia, nuove ricerche sottolineano il successo globale e la crescita occupazionale degli sviluppatori italiani. Nel corso del 2021 il settore delle app per iOS ha generato più di 85mila posti di lavoro in Italia, aiutando le piccole imprese. Questi risultati riflettono una tendenza simile anche a livello europeo, dove il settore è cresciuto fino a impiegare 2,2 milioni di persone, con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente.

Questi dati sono il frutto di due ricerche recenti. La prima si chiama “Spotlight on Small Business & App Creators on the App Store”, ed è stata condotta da un gruppo di economisti indipendenti di Analysis Group. Questa ha messo in evidenza come negli ultimi due anni i guadagni di sviluppatori e sviluppatrici siano aumentati in modo significativo.

Sebbene a beneficarne sia l'intero settore, in questo stesso periodo i ricavi degli sviluppatori più piccoli attivi sull'App Store nel 2019 sono aumentati del 113%, superando di oltre il doppio le entrate delle grandi società di sviluppo.

Nel 2021, migliaia di piccole imprese e nuovi team di sviluppo di tutto il mondo si sono aggiunti sull'App Store. Tra questi, circa il 24% ha sede in Europa, il 23% in Cina, il 14% negli Stati Uniti, il 4,3% in Giappone e il 34% in altri Paesi, tra cui Corea, India e Brasile.

Inoltre, negli ultimi due anni anche il numero di sviluppatori piccoli ed emergenti presenti sull'App Store è cresciuto: per esempio, nel Regno Unito si è registrato un aumento di quasi il 40% dal 2019, e in Germania di oltre il 25%.