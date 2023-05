App Store, i ricavi dei piccoli sviluppatori in Europa crescono del 64% nel biennio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Crescono, nel periodo 2020-2022, i ricavi dei piccoli sviluppatori attraverso l’App Store: in Europa c’è stato un aumento dei ricavi del 64%. Il dato arriva da uno studio realizzato dagli economisti di Analysis Group, e commissionato da Apple.

Quelli che l’indagine chiama “piccoli sviluppatori” guadagnano fino a 1 milione di dollari all’anno e con meno di 1 milione di download annuali. Questa categoria, che rappresenta oltre il 90% degli sviluppatori, ha aumentato i ricavi del 71% tra il 2020 e il 2022.

Il report arriva nel giorno in cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti della società americana per accertare l’esistenza di un presunto abuso di posizione dominante nel mercato delle app.

Apple frequentemente realizza report che promuovono l’impatto economico dell’App Store.

In Europa, come detto, la crescita è stata del 64%, con una balzo significativo di Francia (122%), Regno Unito (58%) e Germania (37%). Il dettaglio italiano purtroppo non è disponibile.