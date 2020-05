App, termoscanner, segnali e gestione dei flussi: le soluzioni per vivere gli ambienti in sicurezza Dall’igienizzazione alle strategie per gestire flussi di persone in sicurezza. La pandemia e la necesità di riprendere a uscire e a lavorare in sicurezza fanno sì che start-up, aziende specializzate e studi di ingegneria offrano soluzioni. Eccone alcune di Maria Chiara Voci

(AFP)

4' di lettura

A partire dalle grandi città, ripartire nella fase 2 in piena sicurezza?

Start-up tecnologiche, aziende della mobilità, studi di ingegneria specializzati in safety, operatori o aziende fino a ieri impegnate nella produzione di componenti per settori specifici, come l’agricoltura: tutti sono al lavoro per dare un aiuto concreto con l’innovazione alla “funzionalizzazione” dei nostri ambienti urbani.

Idee e tecnologie che spaziano in ogni ambito.

A partire da quelle che consentono il controllo della febbre per i clienti di uffici pubblici e privati: dal panettiere, al supermercato alla filiale di una banca. Una fra le proposte è quella dell’azienda vicentina Borinato Security, che vende con il marchio Bos una innovativa telecamera termica, del tutto simile a un tablet installato su un piedistallo e collocabile all’ingresso di un negozio o un ufficio.

Il dispositivo legge, con un sensore termico, la temperatura corporea delle persone in ingresso, esaminandone il volto, e vede se la persona indossa o meno la mascherina. In caso di febbre o mancata protezione, una voce avvisa i presenti della violazione in corso, scatta un allarme che può bloccare le porte automatiche oppure avvisare gli addetti ai controlli. Sempre in Veneto, ma a Caorle, la start up Sunrise (fondata da un gruppo di imprenditori con competenze nel digitale, nell’artigianato e nel management) hanno lanciato “Spray For Life”, dispositivo brevettato che unisce un termoscanner per la misurazione della febbre con due apparati evoluti di disinfestazione per mani e piedi.

Lo scanner a infrarossi è attivo a un metro di distanza e in meno di un secondo è in grado di analizzare la temperatura corporea con margine di errore di 0,2 gradi. Obiettivo degli imprenditori è quello di lanciare anche un più complesso Box for Life: una cabina dotata di augelli nebulizzanti che circondano la persona e la sanificano in estrema velocità. Un prodotto riservato ai grandi concentramenti: spiagge, discoteche, concerti, eventi sportivi, piazze.



Dal comasco arriva, invece, una proposta alternativa alle barriere in plexiglas, che soprattutto all’aperto rischiano di chiudere lo spazio. La Arrigoni, azienda specializzata negli schermi agrotessili per il controllo climatico e biologico delle coltivazioni, ha studiato Delimita, una gamme di speciali tessuti tecnici che, pur imponendo un distanziamento sociale, riducono quasi del tutto la possibilità di contagio annullando l’effetto “dropled” e garantiscono il passaggio e il ricambio d’aria. Le reti sono facilmente installabili, lavabili e sanificabili, sono pensate per una lunga durata e costano circa 2 euro al metro quadro. Per spiagge, parchi, dehor di ristoranti, palestre, centri benessere.