App, test sierologici, tamponi, Covid hospital e medicina territoriale: a che punto siamo con le cinque leve della Fase 2 Sono questi gli assi intorno ai quali ruota la Fase due da un punto di vista sanitario. Al di là delle misure di distanzanziamento e dell’utilizzo della mascherina chirurgica per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni di Andrea Gagliardi

Coronavirus, tamponi drive-in: i test si fanno in auto

5' di lettura

Test sierologici, app di tracciamento dei contagiati e Covid hospital. Ma anche tamponi e rafforzamento dei presidi di medicina territoriale per ridurre i casi di ospedalizzazione dei pazienti. Sono questi gli assi intorno ai quali ruota la Fase due, da un punto di vista sanitario, nella gestione dell’emergenza coronavirus. Al di là delle misure di distanzanziamento e dell’utilizzo di una mascherina chirurgica per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni.

La app Immuni in attesa di un decreto legge

Un pezzo importante della Fase 2 sarà la mappatura tempestiva dei contatti dei contagiati. Per questo il governo ha deciso di ricorrere all'app Immuni creata dalla società Bending Spoons che ha vinto la gara indetta dall'esecutivoe. È stata l’Europa a dettare le regole di base per l'app: anonimato e niente geolocalizzazione, sì a bluetooth e volontarietà. Immuni seguirà il modello il modello più protettivo della privacy (“decentralizzato”), che è anche quello voluto da Google e Apple. L'autorizzazione al sistema di contact tracing avverrà attraverso «una norma di rango primario», cioè una legge o un decreto convertito dal Parlamento, forse già quello di fine aprile con le nuove misure per famiglie e imprese. Secondo il Comitato tecnico scientifico che affianca il governo l‘app sarà efficace se la userà il 70-80% e seguirà .

Leggi anche / L'app Immuni cambia. Seguirà il modello decentralizzato di Apple e Google

Arriva il 29 aprile il test sierologico nazionale

«Il 29 aprile ci sarà la graduatoria dei test sierologici e l’aggiudicazione rispetto a quello selezionato per lo studio di prevalenza sul territorio

nazionale». Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. I test vengono eseguiti con un prelievo di sangue in laboratorio per analizzare la presenza di anticorpi in grado di bloccare il coronavirus e valutare così lo stato di immunità di una persona. Anche se non è corretto parlare di patente di immunità. I test servono non tanto per diagnosticare (come fa il tampone) ma per capire regione per regione la diffusione reale del virus.

Test partiti in Lombardia

Intanto il 23 aprile sono partiti ieri i test sierologici in Lombardia, che si è mossa in anticipo. Al test verranno sottoposti inizialmente i medici e gli operatori sanitari di alcune delle province della Lombardia più colpite dall'epidemia: Lodi, Brescia, Bergamo e Cremona. Le analisi saranno poi allargate al resto della popolazione e interesseranno tutte le province lombarde. Li sta effettuando il sistema sanitario regionale con i kit realizzati dalla Diasorin, scelta dal Policlinico San Matteo di Pavia, che sul mercato li considera attualmente i più affidabili, dopo aver portato avanti con l'azienda la sperimentazione. L'esame ha ottenuto il riconoscimento dall'Istituto Superiore di Sanità, tramite il marchio CE. La Regione Lombardia ne ha al momento acquistati 500mila per partire subito. Si comincia con 20mila test, da fare tra il primo e il secondo giorno, per poi entrare a regime con circa 50mila test giornalieri.