Appalti, contributi scritti al Consiglio di Stato entro il 10 agosto

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

«La Commissione “mista” composta da magistrati amministrativi, avvocati ed esperti, istituita lo scorso 4 luglio dal Presidente del Consiglio di Stato, per formulare il progetto del decreto legislativo sulla disciplina dei contratti pubblici, al fine di valorizzare la massima partecipazione al procedimento consultivo invita tutti i soggetti qualificati a inviare il proprio contributo scritto entro il 10 agosto a: commcodappalti@giustizia-amministrativa.it».

È quanto scrive in un comunicato lo stesso Consiglio di Stato.

Loading...

A chi è rivolta la consultazione

«La consultazione urgente (entro e non oltre il 10 agosto) - dice il comunicato - è rivolta alle rappresentanze qualificate delle Istituzioni amministrative, economiche e sociali (come avviene fin dal parere 616 del 2016 che ha inaugurato questa prassi virtuosa), al fine di consentire al Consiglio di Stato la predisposizione della bozza di articolato del nuovo codice appalti, entro il 20 ottobre».

Termini stringenti

«Si tratta di termini stringenti – sottolinea il Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, nella lettera di invito alla partecipazione - per consentire al Governo i necessari passaggi procedimentali “trattandosi di una riforma che costituisce un obiettivo del Pnrr, da conseguire entro il termine del 31 marzo 2023”».

I contributi scritti arriveranno alla Commissione presieduta dallo stesso Frattini e coordinata dal Presidente della Sezione consultiva per gli atti normativi Luigi Carbone) che «ringrazia fin da ora tutti coloro che vorranno far pervenire il loro apporto, prezioso per la redazione di un Codice tanto importante per lo sviluppo economico e sociale del Paese».