Appalti, droga e fondi Pnrr: 4 arresti a Pescara

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Avviso di garanzia per il presidente del Consiglio Regionale abruzzese Lorenzo Sospiri per finanziamento illecito politico elettorale: Sospiri era stato candidato alle ultime elezioni del 2022 per il rinnovo del Parlamento Italiano. E’ uno dei provvedimenti dell’indagine Gdf e Procura di Pescara che stamani ha portato all’arresto in carcere a Pescara altri 4 tra funzionari del comune e imprenditori e pusher che unisce droga, tangenti, corruzione all’interno di una vicenda di appalti truccati.