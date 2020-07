Semplificazioni, dal Cdm via libera «salvo intese». Pnr, accordo sulla lista delle opere da sbloccare Dopo il rinvio della scorsa settimana il testo è stato approvato con la formula «salvo intese»

Il Consiglio dei ministri ha approvato “salvo intese” il testo del decreto semplificazioni. Più fonti di governo precisano che si tratta di “intese tecniche”, non politiche. Lo si apprende al termine della riunione, che è durata circa sei ore.

I grandi nodi alla fine, assicurano più fonti di governo lasciando Palazzo Chigi, vengono sciolti, ma la discussione sulle opere da sbloccare sembra destinata a tenere ancora banco, anche perché l'elenco - che dovrebbe includere tra le 40 e le 50 opere - non entra nel testo del decreto e ci sarà comunque tempo fino a fine anno per nominare i commissari.

Il lungo negoziato

Il lungo Cdm notturno dà il via libera al Programma nazionale delle riforme, con le direttrici che il governo seguirà nei prossimi mesi, e anche al ddl di assestamento di bilancio e al rendiconto dello Stato.

Ma è sul testo del dl semplificazioni, di una cinquantina di articoli e lungo quasi 100 pagine, che il governo fa nottata: quattro ore di discussione articolo su articolo. Il premier Giuseppe Conte ottiene il via libera a quella che considera “la madre di tutte le riforme” e che nei prossimi giorni illustrerà ai partner europei nei contatti in vista del Consiglio Ue sul Recovery fund. Tuttavia la discussione promette già di riaprirsi in Parlamento.

Il dibattito in Cdm si accende, racconta più di un presente, in particolare sulla possibilità non solo per i commissari ma anche per le stazioni appaltanti di agire, per far fronte agli effetti negativi dell'emergenza Covid, in deroga a tutte le norme, tranne quelle penali, antimafia e quelle sulla sicurezza sul lavoro. Restano le perplessità di Pd e Leu su queste deroghe, introdotte sul “modello Genova”.