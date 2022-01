Appalti e PA

Ascolta la versione audio dell'articolo

Aumenti contrattuali ai dipendenti pubblici

Nel corso del 2022 arriveranno nelle buste paga dei 3,2 milioni di dipendenti pubblici gli effetti dei rinnovi contrattuali. Gli aumenti nello stipendio tabellare valgono il 3,8%, e vanno da 63 a 117 euro nel caso dei dipendenti ministeriali

Da marzo 2022

Legge 178/2020, comma 959

34

Nuove indennità per i sindaci

Un fondo statale permette ai Comuni di aumentare fino al raddoppio l’indennità di sindaci e amministratori locali. Le nuove indennità vanno dai 13.800 euro lordi al mese per i sindaci delle Città metropolitane ai 2.208 euro previsti nei Comuni fino a mille abitanti

1° gennaio 202 2

Legge di Bilancio 2022, commi 583-587

35

In vigore nuove soglie europee per gli appalti

Entrano in vigore le nuove soglie europee per gli appalti di servizi, lavori e forniture

1° gennaio 2022

Regolamenti europei n. 1950, 1951, 1952 e 1954 del 2021

36

Scatta l’obbligodi progettazione Bim

Obbligo di progettazione Bim (Building information modeling) per le opere di nuova costruzione e ristrutturazione (no manutenzioni) di importo superiore a 15 milioni

1° gennaio 2022

Dm 312/2021

