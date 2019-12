Appalti, per i contributi Inps responsabilità solidale fino a 5 anni Per reclamare gli importi dal committente l’Istituto ha tempi lunghi. Solo l’azione del lavoratore deve essere promossa entro 2 anni dalla cessazione di Daniele Colombo

(Agf)

3' di lettura

La responsabilità solidale tra committente e imprese appaltatrici e subappaltatrici tornerà a estendersi all’ambito fiscale con la stretta sul versamento delle ritenute contenuta del decreto fiscale (Dl 124/2019), all’esame del Senato per la conversione in legge.

L’ambito sul quale la responsabilità solidale è già in vigore da diversi anni è quello del versamento delle retribuzioni e dei contributi dovuti ai lavoratori impiegati negli appalti. Su questo fronte è intervenuto recentemente l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 9993 del 19 novembre, per chiarire che il termine di due anni entro il quale sono responsabili solidalmente il committente e l’appaltatore (e/o subappaltatore) per i debiti retributivi o contributivi dei lavoratori coinvolti nell’appalto non si applica all’Inps. L’Istituto potrà far valere il suo credito contributivo entro il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall’articolo 3 comma 9 della legge 335/1995 (si veda anche Il Sole 24 Ore del 21 novembre).

L’Inl si è adeguato al nuovo orientamento giurisprudenziale sui termini da rispettare per i crediti degli istituiti previdenziali e assistenziali: il termine di decadenza di due anni previsto dall’articolo 29, comma 2 del Dlgs 276/2003 riguarda solo l’azione promossa dal lavoratore nei confronti del responsabile solidale e non, invece, le azioni promosse dagli Enti previdenziali per i crediti contributivi.

Per l’istituto della responsabilità solidale, se non adempie agli obblighi retributivi e contributivi il datore di lavoro (appaltatore o subappaltatore) deve pagare chi, di fatto, si avvantaggia della prestazione dei lavoratori impiegati nell’appalto (il committente). È una forma di garanzia per lavoratori e istituti previdenziali e assicurativi sul corretto adempimento delle obbligazioni retributive e contributive da parte degli appaltatori e/o subappaltatori.

La disciplina nei vari casi

La responsabilità solidale è disciplinata, in primo luogo, dall’articolo 1676 del Codice civile. Questa riguarda il solo profilo retributivo ed è limitata al lavoro subordinato. Inoltre, il debito solidale è limitato a quanto dovuto all’appaltatore.