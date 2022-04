«Appalti incongrui», così le coop disertano le gare d’appalto non adeguate ai rincari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Troppo bassi i prezziari a fronte del notevole rincaro delle materie prime e dell’energia. E le cooperative di costruzione cominciano a disertare le gare per l’affidamento delle opere pubbliche previste dal Pnrr. «Non sono congrue e quindi non vengono nemmeno prese in considerazione», dice Paolo Laguardia, responsabile delle coop di costruzioni del mondo Legacoop. Una galassia di 440 cooperative, 3 consorzi nazionali e 44 consorzi artigiani in forma cooperativa, tra i quali spiccano colossi come Cmc di Ravenna e Cmb di Carpi, che sviluppa complessivamente un volume d'affari di circa 6 miliardi.

Aziende pronte a lasciare

Imprese pronte a gettare la spugna se la pubblica amministrazione non procederà a un aggiornamento dei bandi, per adeguarli ai rincari che stanno mettendo in grande difficoltà le aziende. «Con Anas è possibile un aggiustamento dei prezzi – spiega Laguardia –, il vero problema è costituito dagli enti locali, che non hanno le risorse per adeguare i prezziari. E già ora circa il 50% delle opere nell’ambito del Pnrr rischia di essere fuori mercato». L’allarme arriva dall’assemblea nazionale delle coop di costruzione, riunite a Bologna. Assemblea dalla quale si leva la richiesta al governo di prevedere un paniere di prodotti a prezzo calmierato, un adeguamento dei contratti e norme e burocrazia meno farraginose.

Cantieri a rischio stop

Altrimenti il rischio, avvertono le imprese cooperative, è quello di uno stop ai cantieri. Sia per l’impossibilità di onorare i contratti a causa dell’incremento esponenziale dei costi di produzione, a fronte di appalti acquisiti a condizioni economiche che oggi sono considerati insostenibili dalle imprese. Sia perché lo scenario attuale, figlio della crisi pandemica e poi della guerra in Europa, mette a repentaglio la possibilità delle aziende di partecipare alle gare del Pnrr. Rischiano così di essere compromessi i brillanti risultati raggiunti nel 2021 dal settore delle costruzioni, che dopo anni di crisi ha invertito la rotta. Le coop che operano in questo campo hanno aumentato gli investimenti del 16,4%, mentre l'occupazione è cresciuta dell’11,8%. Dati di incremento (complessivamente un +20% rispetto al 2019) che in casa Legacoop non si registravano da vent’anni.

Calmierare i prezzi delle forniture

«Senza una risposta forte nel calmierare i prezzi delle forniture e un adeguamento sostanzioso dei contratti, difficilmente si potranno mettere a terra i progetti del Pnrr – prosegue Laguardia –. È urgente un provvedimento che consenta alle stazioni appaltanti e alle imprese di colmare il gap economico e scongiurare la sospensione dei lavori». Altrettanto importante, per le imprese cooperative, è il tema del codice dei contratti pubblici, la cui riforma, portata a termine nel 2016, non ha portato secondo le coop agli obiettivi che si era prefissata. Per Legacoop avrebbe anzi introdotto, in un sistema già farraginoso, finalità che hanno prevaricato l’obiettivo principale delle regole sugli appalti pubblici: realizzare le opere nel minor tempo possibile e col miglior equilibrio tra costi e qualità.