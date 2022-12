Appalti, a ottobre affidati 7,2 miliardi. A fine anno imbuto Pnrr da 20 miliardi

Il livello dei progetti messi in gara

Tutto bene quindi per il Pnrr e sono ingiustificati gli allarmi del nuovo governo sul rischio paralisi di una parte del Piano? Niente affatto. Nessuno potrebbe sostenere oggi che il Pnrr sia immobile, certo. Ma, oltre al rischio imbuto, le difficoltà sono molte e in alcuni casi aspettano soluzioni. Il primo ordine di difficoltà riguarda il livello dei progetti messi in gara. Se è vero che il Pnrr ha drasticamente accorciato la fase dell’aggiudicazione, uno dei grandi ritardi italiani, riducendo i tempi medi fisiologici a sei mesi, è altrettanto vero che spesso, soprattutto per le grandi opere, va in gara un progetto che va completato per essere portato a livello esecutivo. Quindi passano ancora mesi prima di aprire i cantieri.

Procedure complesse

Questo non è un male in sé, c’è una fisiologia nei tempi di progettazione, comprimibili fino a un certo punto. Basterebbe prendersi i tempi di progettazione, opera per opera, anche dei tempi d’oro dell’Alta velocità e della legge obiettivo per vedere che nessuno ha la bacchetta magica. Le procedure restano complesse anche dopo dosi massicce di semplificazioni come nel caso del Pnrr.

I rallentamenti nella autorizzazione dei progetti

Semmai dai Report di queste settimane sulle grandi opere Pnrr viene fuori che l’altro ostacolo più insidioso in Italia, i tempi di autorizzazione dei progetti, resta sempre in agguato. Anche su questo fronte, il comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sta facendo ottime cose: a settembre aveva emesso 13 pareri tecnici entro i 50 giorni previsti e tre determinazioni motivate entro 15 giorni, con 13 progetti in conferenza di servizi e dieci dibattiti pubblici conclusi su undici. Eppure spuntano ritrovamenti archeologici sulla variante Napoli-Cancello dell’Alta velocità, si allungano i tempi per criticità di natura geologica sulla linea Apice-Hirpinia, le interferenze con i sottoservizi allungano i tempi della Bicocca-Catenanuova, le autorizzazioni paesaggistiche tardano sulla Av Salerno-Reggio Calabria (Battipaglia-Romagnano) e manca la firma del Mic ai decreti di Via, sulla Milano Rogoredo Pavia manca il decreto di compatibilità ambientale Mite-Mic, la verifica di interesse culturale frena il lotto 1.2 Liguria-Alpi, le delibere regionali hanno frenato la Roma-Pescara. E si potrebbe continuare quasi all’infinito con decine di pagine di questi Report che indicano sui singoli lotti quali sono gli intoppi e le ragioni dei rallentamenti.

Entro metà di gennaio un decreto per accelerare procedure

Probabilmente è a questo cui faceva riferimento il ministro per il Pnrr, Raffaele Fitto, quando diceva, al question time di mercoledì, che entro la prima metà di gennaio sarà varato un decreto per accelerare le procedure delle opere infrastrutturali. Intanto per venerdì della prossima settimana ha convocato la cabina di regia Pnrr per fare il punto sui target di fine anno.