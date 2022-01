Appalti Pnrr, enti locali latitanti sulle procedure antiriciclaggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il progetto di appalti del Governo per attuare la ripresa socioeconomica rischia di avere una falla nel punto più strategico: gli enti locali. Regioni, Province e Comuni sono i principali esecutori del maxi-investimento da 235,12 miliardi di euro del Pnrr ma hanno un sistema di prevenzione antiriciclaggio lacunoso e molto limitato. Al punto che da otto regioni non sono mai giunte segnalazioni sospette, mentre due non risultano aver mai neanche costituito uffici ad hoc.

Prevenzione violata

Per cogliere la portata delle contromisure antiriciclaggio attuate nelle pubbliche amministrazioni periferiche, l’Unità di informazione finanziaria (Uif) di Bankitalia diretta da Claudio Clemente, ha pubblicato un bollettino in cui si propongono dati dal 2011 al 30 novembre 2021.

Loading...

L’analisi non lascia scampo: in dieci anni, pur in presenza di una normativa e di «un perimetro pubblico molto ampio», le varie Pa hanno istituito e iscritto al portale InfostatUif - che raccoglie le comunicazioni per operazioni sospette - solo 151 enti gestori antiriciclaggio. Questi ultimi sono gli uffici deputati all’individuazione dei presunti casi di riciclo del denaro sporco compiuti dai privati nei rapporti con la Pa, che poi sono segnalati all’autorità della Banca d’Italia.

UN MAGRO BILANCIO Loading...

La lista è molto breve: si va dai 30 gestori della Lombardia fino ai casi di Valle d’Aosta e Molise, che nei dieci anni non risultano aver mai individuato un gestore. E pensare che l’inosservanza della disposizione può generare la responsabilità dirigenziale, secondo l’ordinamento del lavoro pubblico. Il sistema antiriciclaggio delle Pa, infatti, ha una funzione di prevenzione, in quanto gli enti locali sono addetti al controllo in procedimenti di autorizzazione o concessione, procedure di appalto o di erogazioni finanziarie.

Per comprendere la lentezza con cui le amministrazioni si stanno adeguando alla normativa, basta considerare che nel 2017 – in corrispondenza dell’introduzione dell’articolo 10 al Dlgs 231/2007 (normativa antiriclaggio), che ha imposto il dovere di collaborazione del pubblico – solo 44 Pa erano iscritte al portale Infostat. Un ulteriore, lieve, aumento, c’è stato tra il 2018 e il 2019: con la diffusione da parte dell’Uif di un primo set di indicatori per agevolare le amministrazioni nell’individuazione delle operazioni sospette, si è raggiunto un picco con 62 iscrizioni, per complessivi 106 uffici collegati al portale. Tra il 2020 e il 30 novembre 2021, invece, c’è stata una flessione di iscrizioni, scese, rispettivamente, a 23 e 22, arrivando così ai 151 gestori.