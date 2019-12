Appalti, responsabilità solidale esclusa per Pa e persone fisiche Il vincolo della corresponsabilità non si applica se il committente è la pubblica amministrazione oppure non esercita alcuna attività d’impresa di Daniele Colombo

2' di lettura

Il vincolo della responsabilità solidale ex articolo 29 del Dlgs 276/2003 è escluso in alcune ipotesi, piuttosto limitate.

A parte il caso del superamento del termine di due anni per far valere i crediti, previsto dall’articolo 29, il vincolo della corresponsabilità è escluso nel caso in cui il committente sia una persona fisica che non esercita alcuna attività d’impresa. La responsabilità solidale ex articolo 29, poi, è esclusa quando il committente è la pubblica amministrazione, come chiarito dall’articolo 9 del Dl 76/2013.

La responsabilità solidale, inoltre, non si applica nel contratto di spedizione: in base all’articolo 1737 del Codice civile, questo è un mandato che ha per oggetto l’obbligo, per lo spedizioniere, di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

Il regime della responsabilità solidale, poi, trova una disciplina specifica nel contratto di trasporto. Infatti, in base all’articolo 83-bis del Dl 112/2008, la verifica preliminare della regolarità del vettore in aderenza alle modalità previste dalla legge, esclude la responsabilità solidale del committente.

L’applicazione della disciplina dell’articolo 29 è stata estesa alla subfornitura per effetto della sentenza dalla Corte costituzionale 254 del 2017. Secondo la Corte, infatti, se da un lato, la responsabilità solidale del committente per i crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti dell’appaltatore è norma eccezionale, dall’altro questa norma non può dirsi eccezionale rispetto all’ambito del lavoro diretto (subfornitura).