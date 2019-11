Appalti, risparmi e buste paga: dai sostituti di imposta 190 miliardi Nei primi nove mesi dell'anno i privati hanno riscosso 146 miliardi, 190 nel 2018. Il grosso delle risorse viene dalle trattenute sul lavoro, ma cresce lo split payment di Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente

Imagoeconomica

Prevenire è meglio che curare. Il Fisco sposa un motto antico, sfruttato persino dalla pubblicità, per addossare ai privati il compito di riscuotere le imposte. E lo fa anche nel decreto fiscale, con la controversa norma sull’obbligo di ritenuta negli appalti a carico del committente.

Dai bonifici allo split payment

Aziende, banche, poste e condomìni – contando solo i principali sostituti d’imposta – nel 2018 hanno assicurato all’Erario 189,9 miliardi. E lo scorso 30 settembre erano già arrivati 146,4 miliardi.

Prevenire, per il Fisco, vuol dire impedire il sorgere dell’evasione. Un male altrimenti molto difficile da combattere, come dimostra il tax gap totale, stabile da anni oltre il 30 per cento. Il trucco è quello di far versare i tributi a un soggetto che è incentivato a farlo o che non ha interesse a evadere.

Che il meccanismo funzioni, lo dimostra il fatto che è sempre più usato. Come conferma l’esempio della ritenuta effettuata dalle banche sui bonifici “tracciabili” per i lavori edilizi: dai 559 milioni del 2010 i suoi proventi sono ormai da anni oltre gli 1,8 miliardi. E garantiscono allo Stato un flusso di cassa “anticipato”, attenuando al contempo l’impatto di eventuali mancati versamenti delle imprese.

Alla stessa logica è ispirato lo split payment – introdotto nel 2015 – grazie al quale la Pa, solo nei primi nove mesi di quest’anno, ha “riversato” all’Erario 8,9 miliardi di Iva al lordo delle detrazioni (+2,7% su base annua). Azzerando sul nascere il rischio che i fornitori, una volta incassata l’imposta, non la liquidassero alle casse pubbliche.