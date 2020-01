Appalti, uscita dal forfait, Iva e reddito d’impresa giovedì a Telefisco 2020 L'appuntamento annuale dell'Esperto risponde-Il Sole 24 Ore In primo piano le novità di manovra, decreto fiscale, direttiva Atad e crisi d'impresa

(12386)

1' di lettura

Mancano tre giorni a Telefisco, il convegno annuale dell’Esperto risponde-Il Sole 24 Ore dedicato alle novità fiscali, in calendario giovedì 30 gennaio, dalle 9.15 alle 18.

Il programma prevede 14 relazioni cui si aggiungono quattro interviste in diretta con altrettanti esperti.

Al convegno interverranno anche il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, i rappresentanti dell’agenzia delle Entrate e il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Massimo Miani.

Come nelle passate edizioni, abbinate a Telefisco ci saranno le risposte ufficiali delle Entrate, del Mef e della Guardia di finanza.

Come partecipare

Sul sito di Telefisco è ancora possibile iscriversi gratuitamente per seguire il convegno in una delle sedi attivate in tutta Italia. In caso di posti esauriti, o per chi preferisce vedere il convegno dal proprio studio, è possibile acquistare la visione in streaming.

Chi acquista lo streaming ha altri vantaggi:

- riceverà la dispensa di pagine in formato ebook con il testo delle relazioni;

- riceverà un ebook con una selezione di risposte degli esperti al Forum di Telefisco;

- potrà accedere gratis alla nuova versione del Quotidiano del Fisco per un mese.

Un’occasione di formazione

L’evento è stato inserito nel programma di formazione professionale continua dei commercialisti e di altre categorie (i dettagli online, alla sezione Faq).

Il Forum con gli esperti

I lettori possono mandare i propri quesiti agli esperti, sempre collegandosi al sito di Telefisco. L’invio sarà possibile fino alle 18 di venerdì 31 gennaio. Le risposte alle domande di interesse generale saranno pubblicate sul quotidiano e su internet nei giorni successivi al convegno.