Appalto al Palazzo di Giustizia di Roma, 14 arresti Gli imprenditori e i funzionari pubblici coinvolti avevano ideato uno schema atto a celare la mancata applicazione del principio di rotazione degli affidamenti, poiché i lavori, formalmente assegnati a diverse società, sono risultati essere stati eseguiti dallo stesso imprenditore di Ivan Cimmarusti

(fotogramma)

1' di lettura

Tangenti in cambio di appalti ottenuti attraverso il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche, Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria, Ater della Provincia di Roma, Istituto Centrale di Formazione per il Personale della Giustizia Minorile e l’Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali del Ministero dell’Interno. Con questa accusa sono state arrestate 14 persone, 4 in carcere.

I contratti finiti sotto la lente degli investigatori

Tra i numerosi contratti finiti sotto la lente degli investigatori figurano quelli che hanno riguardato i lavori di completamento e adeguamento dell’impianto di climatizzazione e antincendio presso gli uffici della Corte d’Appello di Roma, viale Giulio Cesare, e altri lavori edili realizzati all’interno del palazzo di giustizia di Piazzale Clodio.

Lo stratagemma

Gli imprenditori e i funzionari pubblici coinvolti avevano ideato uno schema atto a celare la mancata applicazione del principio di rotazione degli affidamenti, poiché i lavori, formalmente assegnati a diverse società, sono risultati essere stati eseguiti dallo stesso imprenditore.

I benefici

I funzionari pubblici preposti all’espletamento delle gare e/o degli atti inerenti alle procedure di somma urgenza sono risultati aver beneficiato dagli imprenditori di utilità consistenti non solo in denaro, ma anche nell’esecuzione e/o pagamento di lavori effettuati nelle proprie abitazioni, in condizioni vantaggiose nell’acquisto di appartamenti, in sponsorizzazioni per trasferimenti d'ufficio nonché nell'assunzione di familiari.

Per approfondire:

● La cena tra Salvini e Parnasi