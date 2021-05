Appello a Facebook per bloccare il progetto di aprire Instagram ai minori di 13 anni

2' di lettura

Negli Stati Uniti un gruppo di 35 associazioni ha chiesto in una lettera a Mark Zuckerberg di mettere fine al progetto di aprire Instagram ai minori di 13 anni. «L'uso dei social media - riporta Reuters citando la lettera - può essere dannoso per la salute e il benessere dei bambini, che non sono attrezzati per affrontare le sfide di avere un account sui social media». Tra queste associazioni ci sono anche i procuratori di tre Stati e numerose associazione no-profit internazionali come il Center for Digital Democracy di Washington, l'Africa Digital Rights Hub in Ghana, l'Australian Council on Children and the Media, il Common Sense Media a San Francisco e la 5Rights Foundation in Gran Bretagna. In Europa invece la Gpr, la legge europea per la gestione dei dati personali, considera la fascia d’età under 13 protetta diciamo by default, quindi questa sperimentazione non potrebbe in alcun modo vedere la luce da noi.

La replica di Facebook

Un portavoce di Facebook ha dichiarato che la società ha «appena iniziato a esplorare una versione di Instagram per bambini». A fine marzo un rumors indicava in Pavni Diwan, ex capo del progetto YouTune Kiids di Google, l’uomo assunto da Facebook per lavorare a un ambiente per minori controllato dai genitori.

Lo scontro del Garante italiano contro i social

Il Garante per la protezione dei dati personali a gennaio aveva disposto il blocco per gli account del social “per i quali non sia stata accertata con sicurezza l'età anagrafica”. La decisione era arrivata dopo il caso di una ragazzina di Palermo, che «avrebbe diversi profili aperti sui due social network». Nel mirino in un primo momento solo TikTok poi nello stesso mese ha aperto un fascicolo su Facebook e Instagram.

