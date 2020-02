Appello alle istituzioni per l’equo compenso in Parlamento Per la presidente della Commissione Carla Ruocco le collaborazioni non sono incarichi professionali e nulla hanno a che vedere con l’equo compenso di Federica Micardi

4' di lettura

Non si placano le polemiche sulla commissione bicamerale d’inchiesta sul sistema bancario per l’equo compenso. Elemento scatenante la norma contenuta nel Regolamento che la Commissione avrebbe dovuto votare martedì 25 (voto poi slittato), che su richiesta del senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi va modificata per prevedere un equo compenso in caso di consulenze affidate a professionisti iscritti agli Ordini. Nel regolamento, infatti, si prevede solo un rimborso spese.

Il presidente della Commissione Carla Ruocco (M5S) ha spiegato, dal suo profilo Facebook, che «le collaborazioni previste dalla legge istitutiva della Commissione non sono incarichi professionali, pertanto non vi è alcuna stipula di un rapporto contrattuale», e ha anche ricordato che «la Commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario è un ente costituzionale e non di certo un’impresa, né tantomeno una pubblica amministrazione. Dunque la norma sull’equo compenso non c’entra assolutamente niente con le collaborazioni in questione».

Chiarimenti che, per ora, non si sono rivelati sufficienti a placare gli animi, visti i numerosi comunicati stampa pubblicati dalle associazioni di categoria.

Il vicepresidente della Commissione D’Ettore

Il vice presidente della Commissione d’inchiesta sulle banche Felice Maurizio D’Ettore (Forza Italia), anche lui - come de Bertoldi - autore di una proposta sull’equo compenso -, contattato dal Sole 24 Ore in merito alle proteste delle professioni è convinto che si tratta di un grosso equivoco. «La Commissione d’inchiesta è un organo costituzionale, non dà incarichi - spiega - ma si avvale di collaborazioni libere e volontari che non sono prestazioni di natura lavorativa, e infatti - aggiunge - non viene sottoscritto un contratto ma si presta un giuramento». D’Ettore sottolinea che l’intento delle parti non è il contratto - che farebbe scattare il diritto al compenso - ma è una collaborazione funzionale alle attività proprie di un organo costituzionale che ha, in determinate fattispecie, i poteri dell’autorità giudiziaria. «Siamo legislatori - conclude D’Ettore - e ci si aspetta da noi sensibilità giuridica e tecnica».

Il “passaggio” incriminato del Regolamento

Il passaggio del Regolamento che ha scatenato le proteste dei professionisti è l’articolo 22 (ancora da votare) che prevede: «I collaboratori esterni prestano la propria attività a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere».

Il Regolamento della passata legislatura (anno 2017), secondo D’Ettore non molto diverso da quello riproposto, sanciva che:«Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce di norma alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto».

In attesa che si trovi una formula “condivisa, la Commissione si riunirà nuovamente mercoledì 4 marzo per le proposte emendative al Regolamento, le professioni fanno sentire la loro voce.